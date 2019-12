Da qualche giorno, sul web non si parla d'altro che della proposta di matrimonio che Riccardo Guarnieri ha fatto ad Ida Platano a Uomini e donne. Dopo che è andata in onda su Canale 5 la puntata del Trono Over dedicata a questo attesissimo momento, sui social network sono stati in migliaia a scrivere commenti contro la dama per la reazione poco calorosa che ha avuto nei confronti del bel gesto fatto dal compagno.

Il web dalla parte di Riccardo: 'Per Ida è solo business'

Il pensiero della maggior parte dei telespettatori di Uomini e Donne su Riccardo e Ida, sembra essersi completamente invertito: se prima era il cavaliere ad essere criticato per il poco amore che sembrava dimostrare alla dama, nelle ultime settimane è lei ad essere presa di mira sui social network per la freddezza con la quale si sta approcciando al compagno.

Dopo che su Canale 5 è stata trasmessa la puntata del Trono Over nella quale Guarnieri ha chiesto alla Platano di sposarlo (non ricevendo alcuna risposta), soprattutto su Instagram sono piovuti messaggi d'approvazione per il pugliese, che non risparmiavano frecciatine alla bresciana.

Vedendo che da quando ha ricevuto la proposta di nozze la parrucchiera ha usato il suo profilo social soltanto per promuovere dei prodotti dimagranti o per la cura del corpo, molti utenti si sono esposti per stigmatizzare questo suo atteggiamento apparentemente gelido nei confronti dell'uomo che l'ha chiesta in moglie davanti alle telecamere.

"Perché non parli di te e Riccardo? Pensi solo a sponsorizzare queste ca... Dopo una puntata del genere, neppure mezza considerazione", ha tuonato qualcuno; "Ma invece di intasarci la home di beveroni e pasticche, che faresti bene a non assumere perché sei fin troppo magra, perché non ci dici qualcosa di lui?", ha aggiunto qualcun altro, trovando il consenso di tantissimi.

Le promozioni su Instagram di Ida fanno discutere

"Basta parlare di sponsor! Tu stai in trasmissione solo per questo motivo, per business", ha digitato un utente della rete contro Ida e l'assai frequente pubblicità che fa su Instagram (come una qualsiasi influencer di successo) a prodotti di vario di genere, da creme per la cura della pelle a cose che aiutano a dimagrire.

Qualcuno si è rivolto direttamente a Riccardo e gli ha consigliato: "Scappa, sei ancora in tempo. A lei interessano solo gli sponsor".

Insomma, la Platano è nell'occhio del ciclone pare per aver cambiato atteggiamento da quando è molto seguita sui social network: il pensiero che sposano tanti, infatti, è che la dama del Trono Over stia allontanando Guarnieri (mettendo fine alla loro storia d'amore) soltanto per evitare di dover lasciare Uomini e Donne con lui, perdendo la visibilità che il dating-show le regala da un paio d'anni a questa parte.