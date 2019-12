Sono immagini inedite quelle che sono appena state mandate in onda su Canale 5: al termine della puntata di Uomini e donne di giovedì 5 dicembre, il pubblico ha assistito al faccia a faccia che Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno avuto dopo la proposta di nozze. Fuori dagli studi tv dove si registra il Trono Over, la dama ha restituito l'anello al compagno, confermando la sua intenzione di voler restare del tempo da sola per capire cosa prova.

Ida e Riccardo nel backstage: immagini inedite su Canale 5

Sono passate 24 ore dalla messa in onda della puntata di Uomini e Donne in cui Riccardo ha chiesto ad Ida di sposarlo.

Oggi, giovedì 5 dicembre, gli ultimi minuti della trasmissione sono stati dedicati a quello che è successo tra i due dopo che si sono rifugiati dietro le quinte.

I telespettatori, dunque, hanno appena assistito al toccante faccia a faccia che c'è stato tra Guarnieri e la Platano dopo la proposta di matrimonio, proposta alla quale lei non ha risposto né davanti alle telecamere né quando hanno raggiunto il backstage.

Dopo essersi abbracciati a lungo e calorosamente, i due hanno cominciato a parlare delle ragioni che li hanno portati a questa situazione non definita: se il cavaliere ha ribadito la sua intenzione di voler andare all'altare con la dama, quest'ultima si è mostrata molto dubbiosa sul fatto che le nozze possano risolvere i loro tanti problemi di coppia.

"Io ti amo, sposiamoci", ha ripetuto più volte il pugliese ad una titubante Ida. La parrucchiera, prima di esprimersi su quello che è accaduto in studio, ha fatto un gesto molto forte: ha restituito l'anello al fidanzato, dicendogli che non può tenerlo perché non sa se accettare o meno di diventare sua moglie.

Ida allontana Riccardo: l'ipotesi nozze inizia a sfumare

"Io sono stanca, il gesto che hai fatto è bellissimo, ma io adesso non so cosa risponderti", ha detto la Platano nel filmato che è stato trasmesso su Canale 5 alla fine della puntata di Uomini e Donne del 5 dicembre.

"Ma come è possibile che il sentimento cambi da un giorno all'altro? Cosa è successo?", ha chiesto Riccardo alla compagna per provare a capire come mai abbia assunto un atteggiamento di chiusura nei suoi confronti soltanto negli ultimi giorni.

Ida ha parlato poco e ha ripetuto più volte che, al momento, ha bisogno soltanto di una cosa: "Voglio stare da sola". "Ma per sempre?", le ha domandato il cavaliere provando ad abbracciarla. La bresciana è rimasta ferma sulle sue posizioni ed ha confermato di volere del tempo per sé, per pensare a questa tormentata storia d'amore e all'amore che ha detto di non essere più sicura di provare come una volta.

Quello che è accaduto lontano dagli studi tv tra i due chiacchierati protagonisti del Trono Over lo si saprà soltanto nella tarda serata di sabato 7 dicembre, quando usciranno sul web le anticipazioni della nuova registrazione.