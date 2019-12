È da poco andata in onda, oggi 4 dicembre, su Canale 5 l'attesissima proposta di matrimonio di Riccardo Guarnieri ad Ida Platano: a meno di una settimana dall'ultima registrazione del Trono Over, il pubblico ha finalmente assistito al gesto plateale che il cavaliere ha fatto nei confronti dell'attonita compagna. Prima di questo emozionante momento, la bresciana aveva confermato la sua intenzione di interrompere la storia d'amore con il pugliese. Se la dama accetterà di sposarsi oppure no, lo si saprà soltanto leggendo le anticipazioni della prossima puntata di U&D.

Ida chiude con Riccardo prima della proposta: 'Non torno indietro'

È dallo scorso 30 novembre che i telespettatori di Uomini e donne aspettavano la messa in onda della puntata che è terminata pochi minuti fa, ovvero quella in cui Riccardo ha chiesto ad Ida di sposarlo. Chi pensava che questa improvvisa proposta di matrimonio avvenisse in un clima romantico e sereno, però, si è sbagliato: i due, infatti, sono arrivati a questo gesto plateale soltanto dopo aver discusso per l'ennesima volta delle tante cose che non funzionano nel loro rapporto.

Oggi, mercoledì 4 dicembre, è stato trasmesso lo sfogo con il quale la Platano ha confermato la sua volontà di mettere fine all'infinito tira e molla con il fidanzato.

"È stato da me a Brescia, ci sono stati dei piccoli avvicinamenti come baci e abbracci, ma io non torno più indietro", ha detto la dama, lasciando tutti i presenti senza parole.

Quando Gianni Sperti le ha domandato come mai non intende dare un'altra possibilità al cavaliere del quale è stata perdutamente innamorata, la parrucchiera ha risposto: "Perché sono stanca e non provo più lo stesso sentimento di prima".

Riccardo a Ida: 'Ti chiedo se vuoi sposarmi'

Quando Guarnieri è entrato in studio, ha condiviso il suo imbarazzo con Maria De Filippi, che era stata messa al corrente dalla sua redazione di quello che voleva fare l'uomo per dimostrare alla Platano di avere intenzioni serie con lei.

Riccardo ha tentennato un bel po' prima di mettere la mano in tasca e tirare fuori il cofanetto contenente l'anello di fidanzamento; il pugliese, infatti, si è detto stupito dal cambio di atteggiamento della donna che ha baciato con trasporto fino a pochi giorni prima.

"Io lo faccio lo stesso perché ti voglio dimostrare che sono innamorato di te. Sei la donna della mia vita, perciò ti chiedo se vuoi sposarmi", ha detto il protagonista del Trono Over con la voce tremante e le lacrime agli occhi.

Ida non è sembrata particolarmente entusiasta del gesto che ha fatto il compagno davanti a tutti, tant'è che non ha dato una risposta. La conduttrice, visto l'imbarazzo generale, ha fatto ballare i due che, mentre si abbracciavano stretti, hanno lasciato lo studio rifugiandosi dietro le quinte.