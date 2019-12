Nuovi colpi di scena e intrighi faranno rimanere con il fiato sospeso i fans spagnoli della telenovela Il Segreto. Nelle puntate che verranno trasmesse nella penisola iberica la settimana prossima, la marchesa Isabel de Los Visos (Silvia Marsò) dopo aver fatto il possibile per impedire ai suoi figli Tomas e Adolfo di scoprire chi si nasconde nel padiglione farà un gesto inaspettato. La new entry non appena vedrà Francisca Montenegro (Maria Bouzas) sempre più disorientata, le darà il consenso per uscire allo scoperto, con la certezza che la donna non sarà in grado di tornare nella sua vecchia proprietà.

Antonita preoccupata per la Montenegro, Matias teme un’alleanza tra Alicia e Damian

Le anticipazioni degli episodi spagnoli in programma su Antena 3 dal 9 al 13 dicembre 2019, svelano che Ignacio dopo aver appreso che Pablo ha rischiato la vita, lo rimprovererà per la sua disobbedienza. Quest’ultimo dirà al Solozabal che credeva che lui fosse un traditore, mentre Carolina farà sapere a Marta e Rosa di essersi fidanzata. Intanto Damian e Alicia decideranno di agire alle spalle di Matias per vendicare la morte di Cosme.

Alicia quando verrà a conoscenza di ciò che è successo a Pablo, dirà alla madre Encarnación che secondo lei il giovane dovrebbe andare in America. Francisca per l’ennesima volta si rifiuterà di uscire in giardino su richiesta di Antonita. A questo punto la domestica avviserà la marchesa Isabel, dicendole che la Montenegro essendo alterata potrebbe perdere il senno. Tomas metterà al corrente suo fratello del permesso che hanno ricevuto da loro madre per partecipare alla fiera delle macchine a Mieres.

Campuzano dirà alla signora Eulalia di non aver scoperto dove si trova Francisca. Successivamente Ignacio mostrerà le sue lettere al capitano e gli dirà che Pablo ha le prove per confermare che c'è stata una rivolta militare nella caserma. Huertas deciderà di ricevere la visita del giudice prima di trattenere il ragazzo. Marta e Rosa faranno una sorpresa a Pablo pranzando in soffitta con lui. Quest’ultimo subito dopo verrà sorpreso da Carolina intento a preparare la sua fuga, ma per fortuna la stessa lo convincerà ad aspettare che Ignacio lo renda un uomo libero.

Marta dopo aver esaminato i processi di produzione della fabbrica, avrà uno scontro con Damian. Nel frattempo Ignacio farà ritorno dal tribunale, invece Alicia e Matias saranno sempre più distaccati. Quest’ultimo confiderà le sue attività sindacali alla moglie Marcela, ma la inviterà a mantenere il silenzio sulla faccenda. Il Castaneda farà sapere alla consorte di doversi proteggere con delle armi da fuoco, per avere il timore che Alicia possa allearsi con Damian. In effetti quest’ultimo a la figlia di Encarnacion dopo aver organizzato il rapimento di Ignacio, decideranno di sequestrare i figli della marchesa Isabel.

Quest’ultima dopo aver visitato Francisca, si renderà conto che la sua cameriera ha fatto bene a preoccuparsi per la sua ospite. La Montenegro sarà completamente fuori di sé, al tal punto da non sapere come si sia procurata una ferita in un braccio. La marchesa de Los Visos impedirà ai suoi figli di accedere nel padiglione. In seguito Tomas deciderà di avvisare sua madre dopo aver appreso ciò che sta accadendo a La Casona. Intanto Ignacio sarà certo che la soluzione per tirare fuori da guai Pablo sia quella di preparare una dichiarazione impeccabile, con i dettagli della ribellione.

Carolina costretta a dire addio a Pablo, la marchesa Isabel lascia Francisca libera

Il capitano Huertas sarà pronto per andare dal magistrato in compagnia di Pablo, mentre Rosa e Marta saranno abbastanza angosciate. Ignacio ordinerà a Pablo di separarsi da sua figlia Carolina per sempre. Damian assicurerà ad Alicia che riusciranno a sequestrare i figli della marchesa Isabel, senza nessun problema. Matias capirà tramite un discorso di Don Filiberto che Alicia l’ha ingannato. Urrutia metterà al corrente la moglie e la figlia dell’accordo stretto da Ignacio con il giudice.

Alicia crederà che Pablo sia un traditore, deciso a dichiarare la repubblica. Matias acquisterà i biglietti per andare al teatro con la sua famiglia. Nel contempo Ignacio dopo aver detto a Pablo di lasciare Puente Viejo poiché i militari sono pronti per fargliela pagare, preciserà a Carolina di far andare il suo amato se non vuole vederlo morto. Quest’ultima verrà confortata da Marta e Rosa, non appena verrà a sapere che Pablo dovrà andare in America. Alicia dirà a Damian che il sindacato non può procurarsi delle armi per il rapimento, perché il rischio di arresti è molto alto. A questo punto la figlia di Encarnacion si recherà in fabbrica con la scusa di visitare suo padre, ma coglierà l’occasione per consegnare un biglietto a Damian.

Quest’ultimo apprenderà che lui e la sua complice possono continuare a portare avanti i loro piani. Matias vedrà Alicia uscire da un negozio di alimentari con molto cibo. La marchesa Isabel si recherà all’ostello e il Castaneda le dirà che Raimundo è ancora alla ricerca della moglie. Antonita farà sapere alla sua padrona che le condizioni di salute della Montenegro potrebbero peggiorare se continuerà a non prendere aria e sole. La marchesa Isabel e Adolfo attenderanno Rosa dopo essersi recati a La Casona per sostenere Pablo. La madre di Tomas purtroppo non avrà nessuna intenzione di far visitare Francisca da un medico, nonostante Antonita le dirà che si sta aggravando ulteriormente.

Adolfo e Tomas rinunceranno a partire, senza avere proprio il minimo sospetto che Alicia e Damian vogliono rapirli. Per fortuna quest’ultimo e la figlia di Encarnacion non riusciranno nel loro intento grazie a Matias. Carolina accetterà le condizioni del padre, decidendo di dire addio a Pablo per consentirgli di salvarsi. Il capitano Huertas dirà ad Ignacio e Pablo che il governo è riuscito a fermare una rivolta avvenuta a Jaca. La marchesa Isabel dopo aver visto Francisca irrequieta anche mentre dorme, le dirà di smettere di pensare che La Casona sia in vendita e di rendere pubblica la sua presenza in paese.

La Montenegro si arrabbierà con la marchesa, dicendole di non accettare che qualcuno debba dirle ciò che deve fare.