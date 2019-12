Dopo le emozioni della scorsa puntata che hanno visto protagonisti Sossio, Ursula e la piccola Bianca, nel nuovo appuntamento del Trono Over di Uomini e donne, in onda nel pomeriggio di mercoledì 4 dicembre, si preannunciano clamorosi colpi di scena che interesseranno la coppia formata da Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Stando a quanto pubblicato su Witty tv infatti, i due saranno i protagonisti della nuova puntata e riserveranno al pubblico di Maria De Filippi molte emozioni. Mentre la dama bresciana vorrà chiudere la relazione con Guarnieri, quest'ultimo entrerà in studio chiedendo a Ida si sposarlo.

Trono Over, anticipazioni: Ida vuole porre fine alla relazione con Riccardo

Quanto andrà in onda il prossimo 4 dicembre su Canale 5, fa riferimento alla registrazione del Trono Over avvenuta lo scorso 30 novembre e dove, stando alle anticipazioni pubblicate sul sito 'Il Vicolo delle news', vi sono stati clamorosi risvolti in merito alla relazione tra Riccardo e Ida. Dalla breve clip pubblicata su Witty tv e riguardante quanto accadrà nella nuova puntata, si scopre che Ida farà il suo ingresso in studio e racconterà come il Guarnieri l'abbia raggiunta a sorpresa a Brescia.

I due avrebbero trascorso qualche giorno insieme, durante i quali sembra vi sia stato anche un riavvicinamento fisico. In puntata, però, la dama bresciana dichiarerà di fronte a Maria, di voler troncare la relazione. Un duro colpo per il cavaliere tarantino, il quale sentirà le parole di Ida dietro le quinte.

Colpo di scena a U&D, Riccardo fa la proposta di matrimonio a Ida

Da quanto si apprende, inoltre, la conduttrice sarà in imbarazzo, essendo a conoscenza di quanto sarebbe avvenuto da lì a poco.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Riccardo, infatti, sarà intenzionato a chiedere la mano della Platano, ma le parole della dama potrebbero cambiare le carte in tavola. Gli spoiler svelano però che Guarnieri si armerà di coraggio ed entrerà in studio, deciso a non lasciarsi sfuggire la donna della sua vita. Tra le lacrime, dichiarerà tutto il suo amore a Ida e chiederà alla donna di sposarlo. Una vera e propria proposta con tanto di anello e che lascerà basita la stessa dama, che al momento non saprà cosa rispondere. Un vero e colpo di scena che arriva dopo settimane di discussioni e liti tra i due.

Al momento non è dato sapere cosa abbia risposto la Platano la quale, come ricordiamo, solo pochi minuti prima aveva dichiarato che i suoi sentimenti per Riccardo erano mutati e che voleva chiudere la relazione.

Per scoprire come si evolveranno le cose tra Ida e Riccardo, non resta che seguire la nuova puntata dedicata al Trono Over in onda mercoledì 4 dicembre su Canale 5 a partire dalle 14:45.