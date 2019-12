Martina Nasoni è tornata a farsi viva. La giovane questa mattina è intervenuta ai microfoni di Radio Italia Anni 60’ nel programma di Turchese Baracchi. La vincitrice del Grande Fratello 16 ha raccontato dei suoi progetti di lavoro per il futuro, ma c’è stato spazio anche per parlare di Daniele Dal Moro. In diretta radiofonica sono arrivati tantissimi messaggi per la ventenne umbra. Purtroppo però, come spesso accade, ci sono anche i commenti negativi. In particolare un ascoltatore, ha affermato che Martina non merita di essere felice, perché avrebbe osato sfidare il suo ex coinquilino.

Di fronte ad un commento così aspro sono rimaste colpite sia la diretta interessata che la conduttrice radiofonica. A quel punto, la Nasoni ha deciso di fare chiarezza sulla sua posizione, precisando che lei non ha mai sfidato nessuno. Al contrario di quanto la gente possa pensare, Martina ha dichiarato di non provare alcun odio verso il veronese. Infine, prima di concludere il capitolo legato a Daniele Dal Moro ha detto: “Gli auguro ogni bene, perché se lo merita veramente”.

Dalle parole della vincitrice del reality di Canale 5, è emerso che la giovane non porta alcun rancore verso il suo ex coinquilino.

Al contrario, per quanto Martina abbia sempre dimostrato di essere attratta da Daniele, ha accettato il fatto che i due non siano compatibili caratterialmente.

Tutti i progetti di lavoro in cui sarà impegnata Martina Nasoni

Una volta archiviata la vicenda sentimentale, nel programma di Turchese Baracchi, Martina Nasoni ha parlato dei suoi progetti di lavoro per il futuro.

All’orizzonte per Martina c’è un futuro roseo: la ragazza, infatti, sarà impegnata in un fotoromanzo con Francesco Monte che verrà pubblicato su Grand Hotel.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Grande Fratello

Sulla trama del fotoromanzo la Nasoni non ha lasciato trapelare nulla, ha solo annunciato che l’ex tronista tarantino vestirà i panni del suo allenatore. Per sapere se tra i due nascerà un amore, bisognerà leggere l’intera storia.

Inoltre, la ‘ragazza dal cuore di latta’ presto inizierà anche una web serie dal titolo Instalovers. Qui Martina Nasoni sarà Lisa e tratterà l’argomento delle storie d’amore nate sui social.

Martina: presto il suo primo singolo musicale

Martina Nasoni, oltre alla carriera nella recitazione, pare abbia la passione anche per la musica.

La giovane ai microfoni di Radio Italia ha annunciato che a breve uscirà il suo primo singolo musicale. Manca solo di ultimare il videoclip e decidere la data di uscita.

Di questo passo, non è escluso che la vincitrice del Grande Fratello 16 presto non venga inserita nel cast di Tale e Quale Show, proprio come Francesco Monte, oppure, ad Amici Celebrities.