La registrazione di ieri, martedì 17 dicembre, di Uomini e donne è stata parecchio movimentata. Come di consueto, la padrona di casa è partita da quanto accaduto tra Giulio e le sue corteggiatrici Giovanna e Giulia. In seguito, si è passati al trono di Carlo, che si è rivelato particolarmente infuocato, specie per alcune reazioni del tronista.

In studio, inoltre, erano presenti anche Lorenzo Riccardi, in qualità di opinionista, Teresa Langella e Andrea Dal Corso, che hanno ragguagliato tutti circa le evoluzioni della loro relazione.

Anticipazioni Uomini e Donne: la sfuriata di Carlo

Stando da quanto rivelato da Il Vicolo della news, a rendere particolarmente animata la registrazione di ieri di Uomini e Donne è stato Carlo Pietropoli. Il ragazzo, che si è sempre mostrato calmo e tranquillo, ieri ha avuto delle reazioni parecchio inaspettate nei confronti delle sue corteggiatrici. Innanzitutto è andata in onda l'esterna con Chiara. I due hanno discusso pesantemente, il ragazzo era furioso perché lei, in precedenza, aveva dichiarato di non dare molta importanza al bacio.

La corteggiatrice ha provato a far capire al suo interlocutore che la sua fosse stata una reazione dettata dalla rabbia, ma il tronista non ne ha voluto sapere.

In studio la discussione è proseguita e i toni si sono parecchio agitati, al punto che Lorenzo ha sentito la necessità di intervenire. L'ex tronista ha accusato il ragazzo di essere troppo irruento e maleducato nei confronti delle donne. A quel punto, il tronista si è alzato in piedi ed ha dato luogo ad una scenata molto pesante.

Chiara e Bruna vanno via, Giulio bacia le sue corteggiatrici

A seguito dell'ennesima offesa, poi, Chiara ha deciso di lasciare lo studio dicendo di non apprezzare una persona che si rivolge alle donne in questo modo.

Successivamente, sono andate in onda le esterne con Marianna e Cecilia. In entrambi i casi il tronista è sembrato molto a suo agio e tranquillo. In particolar modo l'esterna con la Zagarrigo si è rivelata particolarmente intima, al punto che i due stavano anche per baciarsi. Il tronista, inoltre, è uscito anche con Sara e Sonny. Bruna, invece, si è autoeliminata lasciando Carlo completamente impassibile in quanto non interessato.

Anche il tono di Giulio è stato particolarmente movimentato. Il ragazzo ha cercato di risanare le cose con Giovanna, al punto che in esterna si sono anche baciati.

Il tronista, però, ha baciato anche Giulia ed è andato a casa di lei a conoscere la sua famiglia. Questo, ovviamente, ha fatto perdere le staffe a Giovanna. Raselli, inoltre, ha accusato i genitori dell'Abate di non averlo accolto con lo stesso affetto di quelli di Giulia e questo ha fatto infuriare ancor di più la corteggiatrice.