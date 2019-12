Oggi, 18 dicembre, a partire dalle 14:45 su Canale 5 torna in onda il Trono Over di Uomini e donne, dopo le prime due puntate settimanali dedicate eccezionalmente al trono Classico. Ciò che andrà nella puntata fa riferimento a quanto avvenuto nella registrazione dello scorso 16 dicembre dove, stando alle anticipazioni fornite dal sito 'Il Vicolo delle news', ne sarebbero successe di tutti i colori. Come ogni inizio puntata, Maria De Filippi darà spazio alla coppia formata da Gemma Galgani e Juan Luis Ciano, i quali racconteranno di aver passato una notte insieme a Torino.

Subito dopo, sarà Armando ad accendere gli animi dello studio, con pesantissime segnalazioni su Juan Luis e con la dama torinese che comincerà a dubitare fortemente della sincerità del suo corteggiatore.

Uomini e donne, anticipazioni: Juan Luis manda in bianco Gemma

Si tornerà quindi a parlare delle vicende dei protagonisti del filone senior del programma di Maria De Filippi, con Gemma Galgani e Juan Luis Ciano al centro dello studio, pronti a raccontare come sta evolvendo la loro conoscenza. Ciano racconterà di aver raggiunto la donna a Torino e di aver passato con lei anche la notte.

Dal racconto emergerà che tra di loro non sarà successo nulla e che Juan Luis si sia addirittura addormentato sotto il piumone. Sarà qui che Gemma svelerà di essere stata sveglia sino alle cinque del mattino, per capire come mai l'uomo non abbia un trasporto fisico nei suoi confronti, mostrando di fatto i primi dubbi sulla loro relazione.

Trono over, puntata del 18 dicembre: pesanti rivelazioni di Armando su Juan Luis

Come anticipato, nella puntata odierna del Trono Over, verrà dato ampio spazio ai due protagonisti Gemma e Juan Luis.

Quest'ultimo, dovrà difendersi ancora una volta dagli attacchi di Armando, il quale svelerà che l'uomo ha 'chattato' con sua sorella. Stando al racconto di Incarnato, Juan Luis avrebbe anche incontrato la donna, facendo il 'cascamorto', motivo per il quale la sorella di Armando ha deciso di chiudere ogni rapporto con Ciano. Oltre a ciò, si verrà a sapere che il cavaliere ha continuato a inviarle messaggi, senza però ottenere risposta. Da quanto rivelato dunque, pare che Juan Luis abbia altre frequentazioni al di fuori degli studi televisivi e che stia ingannando la povera Gemma. Supportata dagli opinionisti, Gianni e Tina, la Galgani comincerà seriamente a dubitare della sincerità di Ciano, visto anche quanto successo a Torino.

Questo e molto altro nella puntata del Trono Over in onda oggi pomeriggio su Canale 5, a partire dalle 14:45. Ricordiamo inoltre che, su Witty tv, è possibile rivedere le puntate già trasmesse, oltre a diverse curiosità su tutti i protagonisti del dating show di Maria De Filippi.