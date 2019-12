La registrazione del trono over di Uomini e donne del 30 novembre è stata ricca di colpi di scena: la frequentazione tra Gemma e Juan Luis sta procedendo nel migliore dei modi, anche se finora tra loro non è scattato ancora un bacio vero e proprio. Riccardo, invece, ha sorpreso tutti, chiedendo a Ida di diventare sua moglie.

Armando Incarnato ha ricominciato a frequentare Roberta Di Padua dopo l'avvicinamento che c'era stato nella scorsa stagione del programma. Ospiti della puntata, infine, sono stati Sossio e Ursula, i quali hanno fatto conoscere a Maria De Filippi la figlioletta Bianca.

Gemma sempre più felice con Juan Luis

La conoscenza tra Gemma e Juan Luis sta andando avanti senza intoppi: la torinese e il venezuelano sono stati protagonisti di un'esterna in casona dove, dopo aver visto un film insieme, si sono scambiati diversi baci a stampo. Una volta rientrati in studio, Ciano ha spiegato che bacerà con passione la Galgani solo quando, oltre all'attrazione fisica, ci sarà un pieno coinvolgimento mentale.

Non è mancata la solita e ironica intromissione di Tina Cipollari. Maria De Filippi ha mostrato un filmato nel quale si vede che Juan Luis ha ricevuto un regalo dall'opinionista, ossia una fotografia che li ritrae insieme mentre ballano.

Subito dopo Tina ha chiesto al cavaliere di danzare di nuovo, e lui ha accettato volentieri. Anche la dama Simonetta ha ballato con Ciano, sottolineando però di non avergli mai mandato dei fiori.

L'inaspettata proposta di matrimonio di Riccardo a Ida

Nelle ultime puntate del trono over di Uomini e Donne i telespettatori hanno assistito a quella che avrebbe dovuto essere la chiusura definitiva della storia d'amore tra la coppia formata da Ida e Riccardo. In realtà, dalle anticipazioni diffuse da Il Vicolo delle News si è appreso che qualche giorno dopo l'ennesimo litigio si sono risentiti, con Guarnieri che si è recato a Brescia per un paio di giorni per chiarirsi con la fidanzata.

Maria De Filippi ha chiamato in studio la dama bresciana che, ignara delle reali intenzioni del compagno, ha confermato di essere disposta a chiudere una volta per tutte la relazione.

Guarnieri ha ascoltato le parole della partner da dietro le quinte, rimanendone visibilmente deluso. E così, quando è approdato in studio, tra le lacrime ha chiesto a Ida come abbia potuto esprimere delle perplessità dopo l'ultimo confronto avuto in settimana a Brescia. Il corteggiatore pugliese è stato quindi spronato dalla conduttrice a fare ciò che aveva in mente, e così Riccardo ha dapprima donato alla Platano un anello, e poi le ha fatto una vera e propria proposta di matrimonio.

La dama è rimasta a dir poco spiazzata dall'iniziativa presa dal compagno e non gli ha dato alcuna risposta. A questo punto la De Filippi li ha invitati a ballare insieme: mentre danzavano, Guarnieri ha preso in braccio la compagna e l'ha portata dietro le quinte per confrontarsi lontano dalle telecamere.

Armando ha incontrato Veronica e Roberta, Sossio e Ursula ospiti

Nelle battute finali della registrazione del 30 novembre ci si è soffermati su Armando Incarnato. Questi, oltre alla frequentazione con Veronica Ursida, ha ripreso la conoscenza con Roberta Di Padua che aveva interrotto nell'edizione precedente di Uomini e Donne.

Il cavaliere napoletano e Roberta sono andati a cena insieme, anche se non si sono scambiati alcun bacio. Invece il romantico avvicinamento si è verificato con Veronica.

Infine sono stati accolti come ospiti Sossio Aruta ed Ursula Bennardo, i quali hanno presentato a Maria De Filippi la piccola Bianca, nata circa due mesi fa. La redazione ha voluto fare un omaggio alla bimba, donandole un orsacchiotto bianco.