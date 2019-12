Dopo il buon successo di ascolti delle prime due stagioni, a partire da lunedì 2 dicembre tornerà in onda su Rai 1 la fiction I Medici, di cui verranno trasmesse le puntate inedite della terza edizione. Si tratta di una Serie TV molto attesa dal pubblico, che quest'anno potrà contare su un cast di livello formato da attori italiani ed internazionali: da Alessandra Mastronardi ad Aurora Ruffino, passando per Daniel Sharman e Sarah Parish.

Martedì 3 dicembre sarà la volta della seconda puntata, durante la quale Lorenzo cercherà di ritagliarsi il rilevante ruolo di "ago della bilancia" della politica italiana, puntando a porre fine ai conflitti tra i vari signori e sovrani.

I Medici 3, la trama della seconda puntata: Lorenzo incontra il re di Napoli

Le anticipazioni della seconda delle quattro puntate de I Medici 3, che andrà in onda martedì 3 dicembre in prime time su Rai 1, rivelano che nel terzo episodio, intitolato "Fiducia", Lorenzo giungerà a Napoli in compagnia di Bernardi. Il Signore di Firenze incontrerà non poche difficoltà nel convincere il re Ferrante d'Aragona a sciogliere l'accordo che aveva stipulato in precedenza con il Papato.

Il Magnifico però non si arrenderà, e farà di tutto per riuscire a conquistare la fiducia del sovrano, e per farlo punterà anche sull'aiuto dell'affascinante e astuta Ippolita Sforza.

Intanto, però, la situazione a Firenze non sarà affatto delle migliori, con la città che continuerà ad essere sotto assedio. Questa situazione genererà un bel po' di malcontento tra il popolo, che comincerà a temere che Lorenzo sia scappato, lasciando la sua gente priva di una guida.

Il quarto episodio si intitolerà "Innocenti". Dagli spoiler si apprende che, a distanza di sette anni, l'obiettivo principale di Lorenzo sarà quello di chiudere una volta per tutte i conti con il Papa. Qualora il suo progetto dovesse andare in porto con la firma del trattato di pace, il Magnifico diventerebbe a tutti gli effetti "l'ago della bilancia", ovvero il punto cardine dell'intero panorama politico italiano.

Lucrezia coinvolge Clarice negli affari della banca

Tuttavia, non tutti vedranno di buon occhio l'azione diplomatica di Lorenzo, e tra questi ci sarà Riario, il quale cercherà di boicottare la firma dell'accordo, facendo sì che il Signore di Firenze torni a dichiarare guerra. Intanto Clarice verrà coinvolta da Lucrezia nella gestione della banca, e quest'ultima le rivelerà dei segreti, facendole capire che, in alcuni casi, i finanziamenti politici del Magnifico non sono stati sempre cristallini e pienamente legali.

Le nuove puntate de I Medici 3 si potranno seguire in televisione su Rai 1 ma anche in streaming sul sito RaiPlay dove, a partire dal giorno successivo alla messa in onda, verranno caricati gli episodi che saranno disponibili sia da Personal Computer che da smartphone e tablet.