Sono passate poco più di 24 ore dal romantico gesto che Riccardo Guarnieri ha fatto nei confronti di Ida Platano lontano dagli studi di Uomini e donne: il pugliese ha ripreso con il cellulare il momento in cui ha restituito alla fidanzata l'anello con il quale l'ha chiesta in moglie poche settimane fa. A chi l'ha criticato per la scelta di pubblicare sui social network il video di una cosa così privata, il cavaliere del Trono Over ha risposto, sempre sul web, puntualizzando di aver sempre condiviso le vicende di coppia.

Riccardo e Ida al centro di una piccola polemica

La scelta di Riccardo Guarnieri di postare su Instagram il video del momento in cui ha rimesso al dito di Ida Platano l'anello col quale le ha chiesto di sposarlo, non è piaciuta a tutti. Il protagonista di Uomini e Donne Over, infatti, è stato criticato da alcuni per l'eccessiva esposizione che sta facendo sui social network della sua ritrovata serenità sentimentale. Dopo aver letto i commenti di protesta di chi non è stato d'accordo con la sua recente decisione, il pugliese ha deciso di metterci nuovamente la faccia per provare a spiegare perché si sia comportato in quel modo.

"A quelle poche persone che hanno frainteso il gesto dell'anello nelle Storie, volevo dire che con noi abbiamo sempre condiviso tutto. Di noi sapete praticamente tutto, sia i momenti belli che quelli brutti", ha esordito il cavaliere nel suo breve sfogo. "Perché non condividere anche quest'altro bellissimo momento?", si è domandato Riccardo che si è anche detto consapevole del fatto che avrebbe potuto tenere per sé quel pezzetto del suo privato, ma sia a lui che ad Ida faceva piacere mettere al corrente i loro tanti fan di quella emozionante situazione.

Ida e Riccardo felici lontano dagli studi di U&D

Il fatto che la Platano stavolta abbia accettato di indossare l'anello col quale Guarnieri l'ha chiesta in moglie è l'ennesima conferma al momento d'oro che stanno vivendo i due da una decina di giorni a questa parte.

Da quando hanno deciso di dare una concreta possibilità al loro turbolento rapporto d'amore, Ida e Riccardo pare abbiano finalmente trovato un punto d'incontro: lui, infatti, è da giorni a Brescia e con la compagna condivide la quotidianità.

Lunedì scorso, per esempio, la coppia ha usato i social network per informare i fan del fatto che erano insieme alla festa di compleanno del piccolo Samuele, il bambino che la parrucchiera ha avuto da una precedente relazione. La scelta dei piccioncini, almeno per il momento, sembra quella di non tornare negli studi di Uomini e Donne e provare a viversi nella vita di tutti i giorni, gettando le basi affinché un giorno possa davvero celebrarsi il loro attesissimo matrimonio.