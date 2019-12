La coppia formata da Veronica Burchielli e Alessandro Zarino è una delle ultime uscita dal Trono Classico di Uomini e donne. Nelle scorse ore la ragazza originaria di La Spezia ha deciso di aprire su Instagram alle domande dei suoi fan. Secondo quanto riferito dall'ex tronista del dating-show condotto da Maria De Filippi, la relazione con il modello napoletano procede a gonfie vele. Sebbene la Burchielli sia stata molto criticata per il percorso svolto all'interno del dating-show di Canale 5, sui social la ragazza risulta essere molto amata.

Al suo indirizzo sono arrivati tantissimi complimenti.

Alessandro e Veronica oggi: 'Ci stiamo vivendo'

Veronica Burchielli ha deciso di interagire con i suoi suoi fan. Tra le varie domande, in molti hanno chiesto all’ex tronista come vanno le cose con Alessandro Zarino. Un utente ha chiesto a Veronica quale sia la cosa più bella fatta con il modello, dopo essere uscita dal programma. La diretta interessata ha risposto: "Viverci".

Un altro fan invece, ha domandato alla ragazza se Alessandro fosse l’uomo della sua vita.

Anche in questo Veronica è stata molto sincera: "Il tempo darà tutte le risposte. Ci stiamo vivendo, scoprendo e conoscendo". A chi le ha chiesto quando rivedrà il suo fidanzato, la diretta interessata ha replicato che presto si ricongiungeranno. Con tutta probabilità i neo fidanzati trascorreranno il Natale insieme ma, al momento, non è dato sapere chi raggiungerà chi.

Infine, c’è chi ha domandar alla ragazza se si fosse pentita di aver rifilato un due di picche ad Alessandro quando si trovava sull’ambita poltrona rossa. Veronica ha risposta che non si può tornare indietro, dunque le cose non si possono cambiare. Tuttavia la ragazza si è detta convinta che il ‘no’ sia servito molto alla coppia. I due, infatti, oggi sono molto legato e uniti.

Veronica dedica social per Alessandro

Nei giorni scorsi Veronica Burchielli ha fatto la prima dedica sui social ad Alessandro Zarino.

La ragazza ha postato uno scatto dietro un albero di Natale. Nella didascalia la giovane ha voluto ringraziare tutti coloro che l’hanno sempre sostenuta. Poi, rivolgendosi al suo compagno, ha aggiunto: “Grazie per avere creduto in noi”. Veronica ha ammesso che il suo percorso all’interno di Uomini e Donne non è stato affatto facile, ma nella vita nulla accade per caso.

Poco prima anche Alessandro Zarino aveva postato un messaggio su Instagram che in molti hanno pensato sia diretto alla sua compagna. Nello specifico il modello partenopeo ha detto che per lui il concetto del Natale è amare gli altri. Dunque, non ha senso aspettare solamente il 25 dicembre per amare prossimo.