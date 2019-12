Sabato 21 dicembre su Cabale 5 verrà trasmessa una nuova puntata di Verissimo. Per la prima volta nel salotto di Silvia Toffanin, Federica Panicucci e Marco Bacini si racconteranno in un’intervista di coppia.

La conduttrice toscana, dopo la fine del matrimonio con Mario Fargetta, ha ritrovato la serenità al fianco dell’imprenditore milanese. La presentatrice di Mattino 5 ha rivelato alla sua collega di aver conosciuto il suo attuale compagno in momento molto delicato della sua vita. Nonostante l'inizio della storia sia stato complicato però, l’imprenditore si è preso cura da subito della sua dolce metà, tanto da instaurare un ottimo rapporto anche con Mattia e Sofia, ovvero i figli della 40enne.

Federica Panicucci, nel salotto di Verissimo, ha confidato che ad oggi i rapporti con il suo compagno sono cambiati: la coppia è molto complice e vive una quotidianità alla quale la stessa Federica non era abituata.

Federica Panicucci a Verissimo: ‘Anche mio padre era felice di Marco’

Federica Panicucci da Silvia Toffanin ha voluto poi ricordare il papà, scomparso circa un anno fa. La 40enne ha rivelato che suo padre era molto contento della relazione instaurata con Marco, poiché dopo molto tempo l'ha vista finalmente serena.

Durante l’intervista di coppia a Verissimo, la coppia ha fatto un annuncio che ha colto tutti di sorpresa, compresa padrona di casa: “Ci piacerebbe sposarci”. Al momento, i due non hanno ancora in mente una data ben precisa, ma hanno rassicurato che quando avranno novità in merito, torneranno a Verissimo per renderlo pubblico.

In seguito alle belle parole di Federica Panicucci, anche Marco Bacini non è stato da meno. L’imprenditore ha descritto la sua compagna come una persona decisamente fuori dal comune. Secondo Bacini, la Panicucci non sarebbe solo bella ma avrebbe anche tante altre qualità. Successivamente, le ha fatto una vera e propria dichiarazione d’amore: “Non avevo conosciuto nessuna così prima di lei”.

Capodanno in piazza: Federica Panicucci confermata al timone della trasmissione

Per Federica Panicucci, questo è un anno da incorniciare. Oltre alla situazione sentimentale molto positiva, sta vivendo un momento d’oro anche dal punto di vista professionale.

La bella conduttrice infatti, è stata confermata al timone del Capodanno in piazza targato Mediaset. Ad aspettare il Nuovo Anno insieme a lei arriveranno tantissimi artisti famosi, compresi alcuni allievi della scuola talent di Amici. Ma non solo: quest’anno, Federica Panicucci condurrà anche il Concerto di Natale, sempre su Canale 5. Ormai da qualche anno a questa parte la presentatrice è al timone di Mattino 5, trasmissione che sigla sempre degli ottimi ascolti.