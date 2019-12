Veronica Burchielli e Alessandro Zarino sono i personaggi più chiacchierati negli ultimi tempi di Uomini e donne. I due dopo aver abbandonato il programma di Maria De Filippi insieme hanno intenzione di recuperare il tempo perso fino ad oggi. Poco fa l'ex tronista ha deciso di postare su Instagram un messaggio rivolto ai suoi fan ed al suo fidanzato.

In una recente intervista di coppia, Veronica e Alessandro hanno ammesso la paura che avevano di perdersi. Zarino aveva confessato ai microfoni di Witty Tv che era in ansia dall'idea di rivedere Veronica dopo qualche settimana.

Tuttavia, oggi, il giovane è pronto a scrivere un nuovo capitolo al fianco della Burchielli, anche se ha ammesso che non sarà facile ricominciare da capo.

Al contrario Veronica ha dichiarato durante l'intervista di essere anche lei tesa per quello che doveva essere l'incontro chiarificatore con il partenopeo. Oggi però la Burchielli sogna in grande, tanto che ha già confidato alla web tv di trascorrere il Natale con il suo compagno.

Veronica su Instagram: 'Le cose non succedono per caso'

Veronica Burchielli circa un'ora fa ha pubblicato uno scatto che la ritrae in un appartamento: dietro lei appare un albero di Natale tutto addobbato ed illuminato.

Nella didascalia la Burchielli ha cercato di spiegare le scelte effettuate all'interno di Uomini e Donne. Secondo la ragazza non è stato facile, ma è sempre stata vera di fronte alle telecamere con le sue emozioni e le sue paure. L'ex tronista per questo motivo ha voluto ringraziare tutti coloro che l'hanno sempre sostenuta.

Poi ha speso delle dolci parole verso Alessandro Zarino, spiegando perché si è fatta fotografare dietro un grande abete natalizio: "La foto seguente mi piace molto perché rispecchia la sensazione che ho percepito dalla nostra prima esterna, protezione".

Riferendosi ad Alessandro, Veronica ha detto: "Un grazie a te per avere creduto in noi." La ragazza ha precisato che non esistono percorsi giusti o sbagliati. Infine, ha concluso: "Le cose non succedono per caso".

Alessandro Zarino: 'Natale è amare gli altri'

Prima del messaggio di Veronica Burchielli, anche Alessandro Zarino ha condiviso con i suoi fan uno scatto insieme alla sua dolce metà.

Il personal trainer napoletano sotto la foto ha espresso quale sia il suo concetto del periodo natalizio: "La mia idea del Natale, che sia all'antica o moderna, è molto semplice: amare gli altri".

Il giovane poi ha sottolineato che non ha alcun senso aspettare il 25 dicembre per farlo, ma si può amare il prossimo tutti i giorni.

Parole molto dolci che secondo alcuni fan sarebbero indirizzate proprio a Veronica Burchielli, visto anche il tag inserito nella didascalia.