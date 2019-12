Le vicende di Un posto al sole (Upas) torneranno sugli schermi di Rai 3 dopo le serene feste natalizie. Le trame delle nuove puntate, in programma dal 30 dicembre al 3 gennaio 2019 rivelano che tutti gli occhi saranno puntati sul tradimento che ha visto protagonisti Filippo Sartori e la sua collaboratrice Viviana Carlino. L'uomo, infatti, cercherà in ogni modo di nascondere la verità a Serena Cirillo. Peccato che tutto questo rischi di venire fuori con effetti drammatici sulla coppia. Nel frattempo, Alberto Palladini creerà dei problemi a Marina Giordano (Nina Soldano), tanto che dovrà correre ai ripari.

Un posto al sole, puntate 30 dicembre - 3 gennaio: Serena nutre dei dubbi su Filippo

Le anticipazioni di Un posto al sole riguardanti le puntate trasmesse da lunedì 30 dicembre 2019 a venerdì 3 gennaio 2020 su Rai 3, annunciano importanti novità. Nel dettaglio, ci saranno dei problemi per Filippo e Serena (Michelangelo Tommaso) dopo aver trascorso delle felici festività natalizie. Infatti, Viviana, la donna con la quale il Sartori ha tradito la consorte a Tenerife, si trasferirà nel bed and breakfast di quest'ultima nel capoluogo campano.

Qui, la Cirillo comincerà a nutrire dei dubbi, quando Filippo si rifiuterà di assumere la Carlino, nonostante il suo eccellente curriculum. Di conseguenza, l'uomo dovrà sudare le fatidiche quattro camicie per non farsi scoprire. In particolare, il Sartori lascerà che Roberto si prende cura di questa delicata faccenda.

Roberto si scontra con Viviana

Gli spoiler di Un posto al sole fino al 3 gennaio 2020 rivelano che il Ferri cercherà di tenere Viviana (Angela Bertamino) lontana da suo figlio per evitare altri grattacapi con la consorte. Tuttavia, questo castello di bugie rischierà di crollare dopo uno scontro acceso tra Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e la Carlino. Proprio quest'ultima sembrerà talmente infuriata da voler raccontare tutta la verità, mettendo così nei guai il povero Filippo.

Alberto e Marina litigano furiosamente

Alberto (Maurizio Aiello), invece, continuerà a creare dei problemi ai cantieri dopo aver plagiato Clara (Imma Pirone), la quale aveva deciso di denunciarlo sotto consiglio di Angela Poggi e Susanna. Inoltre l'antagonista dello sceneggiato sarà protagonista di un vero e proprio scontro con Marina, appena tornata da Londra, sebbene non ci siano ancora molto dettagli sulla vicenda. Infine Otello e Renato trascorreranno il Capodanno in modo bizzarro, mentre la situazione tra Eugenio e Viola subirà uno stop a causa degli impegni di lavoro.

In attesa di vedere questi colpi di scena in televisione, si ricorda che lo sceneggiato, ambientato a Posillipo non sarà trasmesso martedì 31 dicembre in occasione del messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella.