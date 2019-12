Sono passati pochi giorni da quando in rete hanno cominciato a circolare le anticipazioni della puntata di Uomini e donne in cui Veronica Burchielli ha deciso di lasciare il trono per conoscere meglio Alessandro Zarino. Stando ad una segnalazione che è arrivata a "Very Inutil People", i due ragazzi avrebbero registrato un'esterna post-scelta in un noto locale di Roma. Chi sostiene di aver incontrato per caso la neo coppia mercoledì scorso, ha raccontato che gli autori presenti avrebbero quasi "telecomandato" sia i loro discorsi che i gesti d'affetto che si sono scambiati davanti alle telecamere.

Veronica e Alessandro dopo l'addio a Uomini e Donne

L'avventura di Veronica Burchielli a Uomini e Donne, è finita mercoledì scorso: la ragazza, dopo aver incontrato a Napoli Alessandro Zarino, ha deciso di abbandonare la trasmissione per conoscerlo meglio. Esattamente come è successo con tutte le altre coppie che si sono formate nella versione "giovani" del dating-show, pare che anche i due appena citati abbiano registrato un'esterna che sarà trasmessa dopo il loro addio.

A fornire i dettagli di questo appuntamento che si sarebbe consumato in un noto locale della Capitale, è stato il blog "Very Inutil People", che ha reso pubblica la segnalazione che gli è arrivata sui due protagonisti del Trono Classico.

Chi sostiene di essersi imbattuto per caso in Veronica e Alessandro (con le telecamere di Canale 5 al seguito), ha raccontato: "I due hanno girato un'esterna post-scelta al White Rabbit. Gli autori fermavano la registrazione per dir loro cosa dire, cosa fare e che discorsi affrontare".

"Ad un certo punto, hanno fatto una pausa per suggerire a lui di prendere la mano di lei. Dopo che l'ha baciata, hanno fermato di nuovo le riprese, e lui si è pulito con un fazzoletto".

I sospetti sulla redazione

Insomma, ricostruendo la segnalazione che impazza in rete, sembra proprio che il primo appuntamento che hanno avuto Veronica e Alessandro dopo la scelta a U&D, sia stato un po' pilotato dagli autori presenti; questo almeno è quello che emerge dal racconto che ha fatto chi dice di aver assistito all'esterna che dovrebbe andare in onda tra qualche settimana su Canale 5.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Leggendo le parole che ha riportato "Very Inutil People", pare i membri della redazione che hanno partecipato all'incontro tra Zarino e la Burchielli dopo il loro addio alla trasmissione, suggerissero ad entrambi sia cosa fare che cosa dire per far sì che il video girato fosse credibile e romantico allo stesso tempo.

Un'altra stranezza, è quella del presunto gesto fatto dal napoletano dopo aver baciato la neo fidanzata: il giovane sarebbe stato visto pulirsi le labbra con il fazzoletto dopo aver scambiato effusioni con la ex tronista.