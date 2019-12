A Uomini e donne over c'è stata una nuova registrazione il 7 dicembre. Dopo la scorsa puntata c'era molta attesa per la risposta di Ida Platano a Riccardo Guarnieri che le aveva chiesto di sposarlo. La donna ha deciso di rimandare le nozze e di fare le cose con calma. Inoltre, per Gemma non è stato semplice accettare una segnalazione riguardente Juan Luis e la donna è scoppiata a piangere.

Anticipazioni U&D, registrazione 7 dicembre: la Platano prende tempo con Riccardo

Le anticipazioni di Uomini e donne dell'ultima registrazione raccontano che Ida ha finalmente dato la risposta tanto attesa a Riccardo. Il bel Tarantino le aveva chiesto di sposarlo, spiazzando tutti.

Finalmente, secondo quanto riferito dal Vicolo delle news, Ida ha dato la sua risposta alla proposta di Riccardo. La donna ha tentennato, dicendo che vuole il tempo necessario per rimettere insieme pezzi ed arrivare alle nozze in modo tranquillo. Per la Platano e Guarnieri ci sarà quindi un'altra possibilità per essere felici, ma i due partiranno ancora da zero. Le nozze saranno posticipate a tempi più sereni e nel frattempo continueranno a mettere delle basi per consolidare la loro storia d'amore.

Quello che non è stato ancora precisato è se Ida e Riccardo resteranno nel contesto di Uomini e donne o usciranno dal programma. Alcuni rumors hanno fatto trapelare che Riccardo abbia già salutato i suoi amici tarantini per trasferirsi nella città di Ida, ma per il momento niente è stato confermato ufficialmente.

Spoiler Uomini e donne: Gemma delusa da una segnalazione su Juan scoppia a piangere

Gli spoiler di Uomini e donne della registrazione del 7 dicembre rivelano che per Gemma è tornata la malinconia.

Dopo un periodo in cui sembrava aver trovato la serenità con Juan Luis, in redazione è arrivata una segnalazione da parte di Armando. Il napoletano ha affermato che Ciano si sentirebbe con altre donne e che avrebbe delle chat che lo proverebbero. Armando ha aggiunto che avrebbe mandato le sue chat direttamente alla redazione, per testimoniare la sua rivelazione. Gemma è rimasta sconvolta dalle parole dell'uomo e in un primo momento era indecisa sul credergli o meno. Successivamente, la donna si è sfogata lasciandosi andare in un pianto, presa dall'ennesima delusione che potrebbe nascere se le affermazioni di Armando si dimostrassero vere.

Infine Armando e Veronica hanno interrotto la loro conoscenza. L'uomo ha deciso di portare avanti la sua conoscenza con Roberta, ma la donna non era presente in studio.

Anche questa registrazione è stata molto movimentata: nello studio di Maria De Filippi c'è sempre posto per le sorprese. Ida e Riccardo riusciranno ad essere una delle coppie che la conduttrice italiana porterà al matrimonio? Non resta che aspettare e vedere come andrà a finire.