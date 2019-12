Questo pomeriggio sabato 7 dicembre, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne dedicata agli over. Ovviamente, non mancano come accade di consueto, le varie anticipazioni sparse sui principali siti di Gossip. Tutti gli appassionati del programma pomeridiano dedicato ai sentimenti, possono così sapere anticipatamente cosa accadrà tra i vari protagonisti. Gli spoiler di oggi, riguardano in particolare, Gemma, Armando con Veronica e Ida Platano con Riccardo Guarnieri. Vediamo, alcune delle cose che sono accadute in studio per ognuno di questi protagonisti.

Gemma Galgani in lacrime per Juan Luis, Armando e Veronica chiudono la frequentazione

Come di consueto, la puntata inizia con Gemma Galgani. Questa volta, le cose per lei, non sono andate proprio bene. La dama torinese infatti è scoppiata di nuovo in lacrime. Il motivo? Una segnalazione arrivata su Juan Luis. A farla, proprio uno dei protagonisti del parterre maschile. Si tratta di Armando Incarnato. Stando a ciò che dice, Juan Luis si scriverebbe con altre donne fuori dal programma. Lui, ha le prove con tutte le chat che manderà alla redazione.

Gemma, non riesce a crederci e per questo inizia a piangere. Proprio, a proposito di Armando, si chiude la frequentazione con Veronica. L'uomo invece, decide di continuare a frequentare Roberta che però questa settimana non è presente in puntata. Infine, le anticipazioni più attese, quelle che riguardano Ida e Riccardo e in particolare la risposta della dama Bresciana alla proposta di matrimonio.

Ida dice che non ci sono le basi per convolare a nozze con Riccardo Guarnieri

La settimana scorsa, Riccardo Guarnieri ha chiesto a Ida Platano di convolare a nozze.

La donna, non aveva dato una risposta. Anzi, nelle immagini mostrate dietro le quinte, ribadiva a Riccardo che non era più sicura dei suoi sentimenti. Questo pomeriggio è arrivata la tanto attesa risposta da parte della dama bresciana. La Platano in realtà, non è stata molto chiara. Non ha detto né si né no. Di sicuro però non vuole perdere Riccardo. Ha poi aggiunto, che in questo momento non ci sonno proprio le basi per affrontare un passo del genere. Quindi, prima di ogni cosa occorre trovare la tanto desiderata stabilità e serenità.

Poi, si può pensare ad un eventuale matrimonio. La conclusione quindi, è che i due per l'ennesima volta riproveranno a frequentarsi. Questa volta però, molto seriamente. Non si è capito dopo tutto il racconto fatto da Ida e Riccardo, se continueranno a rimanere nel programma oppure no. Per scoprire come evolverà la loro intricata vicenda amorosa, non resta che seguire le prossime puntate.