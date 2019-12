Durante la settimana di Natale la soap 'Una vita' in onda su canale 5 continuerà ad appassionare i telespettatori italiani a differenza di Beautiful che tornerà con le storie della famiglia Forrester a partire dai primi giorni del 2020.

Per quanto riguarda 'Una vita', invece, le vicende ambientate ad Acacias 38 si fermeranno solo nelle giornate di Natale e Santo Stefano e l'orario di messa in onda verrà anticipato alle 13:40 (al posto di Beautiful). I telespettatori italiani, al momento, stanno vivendo l'intricata vicenda di Samuel e Lucia: la ragazza sembra sempre più interessata all'uomo che, invece, la sta corteggiando solo per poterla sposare e dividere con lei la fortuna che la giovane erediterà.

Intorno a loro ruotano le storie delle altre famiglie residenti nel quartiere e la gelosia mista a preoccupazione di padre Telmo (il sacerdote di paese segretamente innamorato della donna) per le sorti di Lucia.

La trama delle puntate natalizie: da lunedì 23 a domenica 29

Nelle scorse puntate Samuel, l'avido gioielliere in cerca di denaro ha anticipato alla famiglia di Lucia formata dalla cugina Celia e da suo marito Felipe di voler organizzare una festa in suo onore e, con questa occasione, chiederle di sposarlo davanti a tutti.

I due coniugi non sono subito d'accordo ma poi si lasciano convincere.

Il ricevimento si tiene a casa di Samuel e, qui, avviene la proposta di matrimonio. Lucia, però, non fa in tempo a rispondere perché Celia, la cugina, perde i sensi. Il marito Felipe si attiva subito per cercare un medico che possa prestare cure a sua moglie ma tutti sembrano impegnati a curare i malati dell'Hoyo mentre Samuel è infastidito da tutta questa situazione che non altro che ritardare le sue nozze con Lucia e l'avvicinamento al suo denaro. L'usuraio Jimeno Batan, inoltre, continua a insistere per avere da Samuel i soldi che gli ha prestato.

Nel frattempo la proprietaria della Deliciosa Flora e il portinaio Servante vendono a un giornalista francese la foto scattata da loro pensando di poter guadagnare una grande quantità di denaro.

I due innamorati Antonito e Lolita, intanto, si preparano al loro matrimonio che la ragazza vorrebbe celebrare nel suo paese Natale (Cabrahigo) per non tradire le tradizioni a cui è molto legata (come la 'matrigna' di Antonito, Trinidad, anche lei originaria del paese). Lolita, però, spaventata dal malore della sua 'padrona' Celia (la ragazza è la sua domestica), vorrebbe rimandare il matrimonio ma la donna la sprona ad andare avanti. Anche padre Telmo è preoccupato per Celia e vorrebbe starle accanto ma il medico ordina alla moglie di Felipe di stare in quarantena.

Nel quartiere torna anche Marcelina dopo un periodo passato in convento e subito si reca dalla domestica Casilda per avere notizie di suo cugino Jacinto.