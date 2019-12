Continua ad essere intrigante la serie televisiva spagnola Una vita, ambientata ad Acacias 38. Le anticipazioni degli appuntamenti in programmazione sul piccolo schermo italiano nei prossimi mesi svelano che Ursula Dicenta (Montse Alcoverro), per la prima volta, sarà di grande aiuto in un momento di grande difficoltà. Nello specifico, quando Lucia Alvarado (Alba Gutierrez) apprenderà di avere una malattia cardiaca in grado di condurla alla morte, Telmo (Dani Tatay) scoprirà qual è il vero volto di Eduardo (Paco Mora).

Quando si accorgerà che la ricca ereditiera, che non ha mai smesso di amare, viene maltrattata continuamente dal marito, l'ex parroco farà il possibile per proteggerla. Il Martinez progetterà di darsi alla fuga con la propria amata e loro figlio Mateo e, per portare al termine il suo piano, si servirà della complicità di Ursula. Ebbene sì quest’ultima sarà riconoscente all’ex prelato per il fatto di averle teso la mano quando fece ritorno nel paese iberico in miseria.

Lucia sposata con Eduardo, Telmo ritorna ad Acacias 38

Negli episodi che i fans spagnoli hanno già visto lo scorso aprile e che gli italiani potranno guardare nel 2020, per via della differenza di messa in onda nostrana e spagnola, ci sarà un salto temporale. Nelle trame della soap avverranno dei veri e propri cambiamenti visto che l’ambientazione delle vicende passerà al 1913. Lucia rimetterà piede ad Acacias 38 ed al suo fianco avrà suo marito, Eduardo, e il figlio Mateo avuto da Telmo. Purtroppo la Alvarado non sarà per niente felice della sua nuova vita poiché l’uomo che ha sposato non farà altro che trattarla male. Successivamente il Martinez farà ritorno nel quartiere iberico per riconquistare la cugina della defunta Celia riuscendo nel suo intento. La figlia dei marchesi di Valmez, infatti, ricadrà tra le braccia dell’ex sacerdote, facendo capire chiaramente di non averlo mai dimenticato.

La Alvarado apprende di avere un male incurabile, il Martinez si allea con Ursula

La Alvarado e l’ex nemico di Samuel intraprenderanno una tresca clandestina a tutti gli effetti. Quando recupererà la felicità perduta, Lucia farà i conti con i suoi gravi problemi di salute. Dopo aver avuto vari malesseri, la donna finirà in ospedale e verrà a conoscenza di poter morire da un momento all’altro per via di una patologia al cuore incurabile. Nonostante ciò, la Alvarado sceglierà di nascondere il suo tragico destino sia al marito che a Telmo per il bene del figlio Mateo. Nel contempo Telmo, dopo aver avuto la conferma che Lucia viene picchiata da Eduardo grazie ad un avvertimento di Samuel, si alleerà con Ursula che accetterà di aiutarlo a proteggere la sua dolce metà. Il Martinez si fiderà ciecamente della sua ex governante al punto da farle sapere di aver promesso alla Alvarado che presto abbandoneranno Acacias 38 insieme a loro figlio.

Il progetto di Telmo rischierà di non essere portato a compimento quando Lucia si sfogherà con la Dicenta dicendole che morirà senza poter salvare suo figlio da Eduardo.