Sono interessanti gli sviluppi delle trame di Una vita: le anticipazioni delle prossime puntate svelano che Telmo farà una scelta drastica per amore di Lucia Alvarado. Il Martinez, infatti, lascerà la strada ecclesiastica. Per raggiungere il suo scopo, chiederà l'aiuto di frate Bartolomeo.

Anticipazioni Una Vita: Telmo abbandona la veste talare

Nelle prossime puntate della soap opera ambientata ad Acacias 38, Telmo farà una scelta che cambierà per sempre la sua esistenza. Stanco di mentire a se stesso, chiederà di incontrare padre Bartolomeo, al quale confiderà di voler lasciare l'abito talare per l'amore che prova per Lucia.

Nel frattempo, un nuovo mistero tingerà di giallo le trame di Una Vita. Frate Guillermo verrà trovato senza vita. L'unica a sapere qualcosa su quanto accaduto al religioso sarà Agustina che, tuttavia, verrà intimata da un losco figuro a non aprire bocca. A confondere le acque sarà Celia, che si lascerà scappare un particolare non di poco conto: ha visto Ursula litigare con il frate poco prima che venisse ucciso.

Felipe sarà fermo sulle sue posizioni e proibirà a Celia di vedere Trini, dato che la incolpa per quello che è successo a sua moglie.

Si trovava infatti con lei quando accusò il malore che le fece perdere il loro bambino. A cercare di mediare sarà Ramon, ma l'avvocato non ne vorrà sapere.

Il Martinez soffre in silenzio

Proprio quando Telmo sarà pronto ad amare Lucia, verrà a sapere che si sposerà con Samuel. L'Alday, al settimo cielo, annuncerà il fidanzamento ufficiale con la Alvarado davanti ai vicini. Il Martinez non potrà fare altro che soffrire in silenzio. Mentre si svolgono i festeggiamenti, qualcuno spierà di nascosto i promessi sposi.

Le domestiche della soffitta, intanto, saranno intente a preparare una festa a sorpresa per Lolita ed Antonito, anch'essi prossimi alle nozze. Jacinto, che è tornato ad Acacias, si unisce a loro. Inigo invece si metterà nei guai intraprendendo un'attività illecita, quella di scommettitore di incontri clandestini di boxe. Leonor, quando saprà la verità, andrà su tutte le furie. Infine, le anticipazioni della telenovela Una Vita raccontano che ad Acacias arriverà un personaggio alquanto strano, ovvero lo zio Genaro.

Alla sua vista, Lolita temerà il peggio. Il parente, infatti, è un fanatico delle tradizioni di Cabrahigo e potrebbe minare la sua felicità e l'intenzione di sposarsi. Espineira invece non si arrenderà al fatto che Lucia e Samuel si sposeranno, avendo intenzione di impossessarsi del patrimonio della Alvarado. Sarà così che metterà in atto un piano volto a far saltare le nozze. Cosa avrà in mente il perfido uomo? Lo sapremo molto presto.