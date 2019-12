Un posto al sole nei prossimi episodi darà grande spazio al personaggio di Clara con la storyline che la riguarda e che promette molto bene. Le trame relative agli episodi dal 23 al 27 dicembre, rivelano che la giovane dopo aver deciso di denunciare Alberto Palladini, verrà manipolata sempre più dall'imprenditore. Nel frattempo, la vicenda metterà a dura prova il rapporto tra Angela e sua madre Giulia che avranno l'ennesimo scontro mentre Otello andrà a convivere con Renato. Infine, Filippo si troverà in una scomoda situazione visto che Viviana, la ragazza con cui ha avuto una scappatella extraconiugale prenderà una camera nel B&B di Serena.

Un posto al sole, Clara manipolata da Alberto

Le trame Un posto al sole dal 23 al 27 dicembre, rivelano che Giulia ed Angela avranno un nuovo scontro e questa volta sarà molto più duro del precedente. Nel frattempo, Clara che ha trovato il coraggio di denunciare Alberto, sarà sempre più manipolata dal vile imprenditore. Poco dopo, Andrea riuscirà a convincere Arianna a partire con lui per Londra, ma in aereo si ritroveranno un passeggero del tutto inaspettato. Intanto Renato, verrà incastrato da Raffaele e rischierà di ritrovarsi davvero Otello come coinquilino.

A palazzo Palladini è finalmente la vigilia di Natale, ma non tutti riescono a godersi l'atmosfera delle feste. Angela sarà alle prese con gli imprevisti del lavoro mentre Silvia dovrà per forza di cose, arrendersi all'ostinazione di Otello e sua madre. Intanto, Guido d'improvviso capirà che i figli in fondo restano dei bambini anche quando sono ormai adulti mentre Raffaele si renderà conto che ha già tutto ciò che un uomo possa desiderare.

Viviana prende una stanza al B&B

Bianca e Jimmy verranno travolti dall'atmosfera natalizia che è sempre magica e all'improvviso capiranno qual è il vero senso di questa ricorrenza.

I due piccoli non saranno gli unici ad essere avvolti dall'atmosfera del Natale, in quanto l'intero palazzo Palladini ne sarà pervaso. Nel frattempo, Serena e Filippo vivranno un momento di grande armonia familiare, ma presto qualcuno potrebbe mettere a rischio il loro ritrovato equilibrio. Poco dopo, Vittorio non riuscendo più a sopportare la convivenza con suo padre, prenderà una decisione che rischierà di compromettere del tutto il rapporto con il genitore. Poco dopo, Renato e Otello saranno sulla bocca di tutti e c'è chi scommetterà che la loro convivenza non durerà a lungo.

Nel frattempo, Viviana prenderà una stanza al Bed and Breakfast di Serena e quando Filippo lo verrà a sapere, sarà travolto da questa situazione. Più tardi, Eugenio riceverà una proposta lavorativa molto importante e ciò sarà motivo di scontro con Viola. Guido scoprirà chi è la persona misteriosa che si è introdotta di nascosto in casa sua e così cercherà di far cambiare idea a Mariella.