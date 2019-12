Cosa succederà nelle puntate di Una vita in onda su Canale 5 dal 9-15 dicembre 2019? A dare le dovute risposte, le anticipazioni delle puntate in programma. Lucia e Samuel partiranno per un viaggio ma un imprevisto li costringerà a passare la nottata insieme. In questa inaspettata circostanza, i due avranno modo di aprire i loro cuori e Samuel chiederà alla Alvarado di diventare sua moglie. Tornati ad Acacias, mentre daranno il lieto annuncio, Celia accuserà un malore improvviso. L'ipotesi del dottor Quiles sarà allarmante.

Una Vita nuove anticipazioni settimanali: Lucia e Samuel a Toledo

Nelle puntate settimanali della soap opera in onda su Canale 5 dal 9 al 15 dicembre, Telmo sarà certo di poter smascherare Samuel. Sul più bello però, l'Alday annuncerà di partire per Toledo con Lucia per recuperare una pala antica a Toledo. Il Martinez e Samuel si affronteranno davanti agli occhi stupiti di Ursula, che prometterà al suo padrone di non abbandonarlo e di difenderlo a spada tratta.

Sarà proprio Ursula che consolerà Telmo, disperato nel sapere Lucia vicinissima a Samuel in quel di Toledo.

Mentre i due sono sulla via di ritorno, la carrozza si romperà, costringendoli a passare una notte lontani da Acacias. Samuel ne approfitterà per chiedere alla Alvarado di concedergli il suo amore, ricevendo un sì decisamente inaspettato. Celia, avvertita dalla cugina di quanto successo, sarà molto preoccupata ma nasconderà i suoi timori a Felipe.

Una preoccupante diagnosi

Dopo essere tornato da Toledo ufficialmente fidanzato, l’Alday radunerà i vicini per mantenere fede alle promesse fatte a Lucia.

Con un romantico gesto, Samuel le chiederà di diventare sua moglie. Nel frattempo, Telmo chiederà alla ormai fidata amica Úrsula di fornirgli l'indirizzo di Jimeno, in quanto ha pensato ad un accordo per mettere nei guai il suo rivale.

Le anticipazioni settimanali di Una Vita proseguono con Celia che, dopo la festa di fidanzamento di Samuel e Lucia, sverrà improvvisamente. La situazione sarà molto più grave del previsto. Vista la debolezza e l'aspetto emaciato della donna, Felipe non esiterà a chiamare il dottor Quiles che, dopo averla visitata, avrà un'ipotesi sconvolgente: Celia potrebbe aver contratto l'Ebola.

Dal momento che la malattia è molto contagiosa, il medico proibirà a tutti di avvicinarsi alla donna, Lucia e Felipe compresi. Affranta dalla triste notizia, Lolita penserà di posticipare la data del suo matrimonio, in modo da poter curare la sua signora che, invece, la esorterà a portare avanti i preparativi per la cerimonia. Infine, le puntate dal 9 al 15 dicembre della soap si chiudono con l'arrivo di Marcelina che, dopo diverso tempo, farà ritorno nel quartierino.