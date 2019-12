Martedì 24 dicembre la soap Una vita terrà compagnia ai numerosissimi fan a partire dalle 13:40 su Canale 5 e non mancheranno i colpi di scena. Stando alle anticipazioni, infatti, gli abitanti di Acacias saranno molto preoccupati per la salute di Celia la quale, come noto, è svenuta al ricevimento tenutosi a casa Alday. La donna verrà in un primo momento soccorsa dagli invitati, mentre Felipe andrà alla ricerca di un medico.

Samuel, intanto, sembrerà indispettito dal fatto che la donna ha avuto un malore proprio mentre stava chiedendo la mano di Lucia.

Anticipazioni Una vita: Celia sviene e Lucia non risponde alla proposta di Samuel

Molti colpi di scena terranno con il fiato sospeso i telespettatori della soap ambientata ad Acacias, i quali potranno seguire le vicende del quartiere spagnolo anche in questi giorni di festa. Solo nella giornata di mercoledì e giovedì la telenovela iberica non andrà in onda, lasciando spazio a film ed eventi a tema natalizio.

Nel corso della nuova puntata del 24 dicembre, si vedrà come lo svenimento di Celia desterà preoccupazione negli invitati alla festa di Samuel. Quest'ultimo, come si ricorderà, ha organizzato un ricevimento a casa Alday per chiedere ufficialmente la mano a Lucia, anche se quest'ultima non avrà fatto in tempo a rispondere a causa del malore della cugina. Lucia quindi, lascerà in sospeso l'Alday, preoccupata per la salute di Celia.

Spoiler puntata del 24 dicembre: Celia in gravi condizioni, il marito fatica a trovare un medico

Dopo il malore, Celia apparirà in gravi condizioni e Felipe andrà alla disperata ricerca di un medico. L'impresa si rivelerà più difficile del previsto, visto che in città si sta diffondendo l'epidemia che ha colpito per primi gli abitanti dell'Hoyo. Gli stessi invitati di Samuel proveranno ad aiutare la moglie di Felipe e così l'attenzione, inizialmente focalizzata sulla proposta di matrimonio a Lucia, si sposterà su Celia.

L'Alday vedrà di nuovo allontanarsi la possibilità di mettere le mani sul patrimonio della Alvarado e sembrerà alquanto contrariato dal contrattempo. Mentre gli ospiti attenderanno il ritorno di Felipe, crescerà la preoccupazione per le sorti della donna e, in molti, cominceranno a sospettare che la cugina di Lucia abbia contratto lo stesso virus degli abitanti dell'Hoyo.

Intrighi e colpi di scena non mancheranno nemmeno nella puntata in onda la vigilia di Natale su Canale 5, a partire dalle 13:40, dove i telespettatori potranno seguire le vicende legate alle condizioni di salute di Celia. Si ricorda inoltre che, sul sito Mediaset play, sono disponibili gli episodi già trasmessi, oltre a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni puntata.