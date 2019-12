La soap opera iberica pomeridiana Il Segreto, farà compagnia ai telespettatori italiani anche la prossima settimana tranne nei giorni festivi. Le anticipazioni rivelano che Francisca Montenegro (Maria Bouzas) non appena il suo fidato capomastro Mauricio Godoy uscirà dal coma, lo inviterà a fingere di non ricordare nulla della sparatoria in cui è stato coinvolto a causa sua. La darklady avrà delle idee ben precise, visto che vorrà farla pagare a Carmelo Leal (Raul Pena) nel momento giusto.

Lola mette in guardia Prudencio, Irene e Raimundo sospettano di Fernando

Negli episodi che verranno trasmessi in Italia da lunedì 23 a venerdì 27 dicembre 2019, Lola consapevole del diabolico piano di Francisca per mettere fuori gioco Prudencio, farà una mossa a favore del suo datore di lavoro.

La Mendana sapendo che il misterioso uomo che ha chiesto un prestito al minore degli Ortega è un complice della Montenegro, consiglierà all’usuraio di non accettare la richiesta del suo nuovo cliente. In particolare la giovane non vorrà più sottostare ai ricatti della darklady, dopo aver capito che la stessa vuole rovinare il fratello di Saul per non aver fatto cadere sul lastrico Severo come gli aveva chiesto di fare. Intanto Onesimo ritornerà da Berlino, mentre Raimundo sarà convinto che sia stato Fernando ad attentare alla vita della defunta Adela.

A questo punto l’ex locandiere confiderà i suoi sospetti con Irene, che darà l’impressione di pensarla alla sua stessa maniera. La giornalista e l’Ulloa stringeranno un accordo senza mettere al corrente nessuno dei loro dubbi, per poter capire tramite delle indagini approfondite se hanno ragione ad aver preso di mira il Mesia.

Francisca decisa a farla pagare al Leal, Antolina invita Isaac a raggiungerla

Nel contempo l’infermiera Dori Vilches, dopo aver messo piede a La Habana comincerà a sottoporre Maria a dei dolori trattamenti.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Anticipazioni Tv Il Segreto

Inoltre la nuova arrivata farà capire di essere abbastanza complice con Fernando. Successivamente Mauricio si risveglierà dopo aver rischiato di morire a causa di uno sparo ricevuto da Carmelo, al posto di Francisca. Quest’ultima intenzionata a vendicarsi del sindaco di Puente Viejo, ordinerà al suo capomastro di non far sapere a nessuno degli abitanti che ad attentare alla sua vita è stato il Leal. Antolina dopo aver fatto perdere nuovamente le sue tracce ma questa volta per sfuggire all’arresto, inviterà Isaac a raggiungerla nei pressi di un dirupo abbandonato tramite un biglietto.

Il Godoy seguirà alla lettera le istruzioni della sua padrona, dato che quando Raimundo gli farà delle domande sul momento in cui è stato ferito, affermerà di non avere nessun ricordo. Per terminare Carmelo temendo delle rappresaglie da parte della sua acerrima nemica, ordinerà al sergente Meliton di proteggere la sua famiglia e quella del suo caro amico Severo.