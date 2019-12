Molti colpi di scena attendono i fan di Una vita nel corso dei primi mesi del 2020, quando i fan assisteranno all'evolversi del rapporto tra Lucia e padre Telmo. Quest'ultimo, dopo aver baciato la Alvarado entrerà in crisi e metterà in dubbio la sua fede. Sarà a questo punto che Lucia, vistasi allontanata dal sacerdote, accetterà la proposta di matrimonio di Samuel con l'intenzione di lasciare Acacias dopo le nozze. Per impedire che ciò avvenga, padre Telmo metterà in discussione ancora una volta la sua vocazione e, spinto dal suo mentore, lascerà per qualche giorno il quartiere, in modo da poter decidere se lasciare il sacerdozio per seguire il suo cuore.

Spoiler Una vita: Telmo vuole impedire le nozze di Lucia e Samuel

Continueranno a tenere banco anche nei prossimi mesi le vicende legate a padre Telmo e Lucia. I due, come noto, non riusciranno a nascondere i sentimenti reciproci, arrivando a scambiarsi un bacio passionale. Subito dopo però, il Martinez sarà in preda ai sensi di colpa ed allontanerà la giovane ereditiera. Sarà in questo frangente, che Lucia prenderà una drastica decisione, accettando di sposare Samuel. La Alvarado inoltre, chiederà al suo futuro sposo, di lasciare per sempre calle Acacias, una volta contratto il matrimonio.

Gli spoiler svelano che l'Alday non opporrà resistenza alla richiesta di Lucia, desideroso di entrare in possesso il prima possibile dell'eredità del Marchesi di Valmez.

Telmo in crisi, medita di lasciare il sacerdozio per amore della Alvarado

Saputa la notizia delle imminenti nozze di Lucia e Samuel, padre Telmo non si darà pace, confidando le sue pene d'amore al suo mentore fra Guillermo. L'uomo consiglierà al Martinez di allontanarsi per qualche giorno da Acacias, in modo da fare chiarezza dentro di sé e sui reali sentimenti verso Lucia. Padre Telmo seguirà i suoi consigli e si ritroverà a dover decidere se lasciare o meno gli abiti sacerdotali. Una vera e propria crisi spirituale quindi terrà con il fiato sospeso tutti gli appassionati delle vicende di calle Acacias, desiderosi di conoscere gli sviluppi dell'episodio.

Le anticipazioni svelano inoltre che Ursula non prenderà affatto bene il consiglio dato da Fra Guillermo al Martinez. La Dicenta, infatti, affronterà il 'mentore' di Telmo nel bel mezzo di Acacias, dando in escandescenza. Il tutto sotto gli occhi di Fabiana, la quale si convincerà del fatto che Ursula, in realtà, non sia affatto cambiata e che sia invece ancora la perfida donna di prima.

Questo e molto altro nelle puntate di Una Vita in onda nel corso dei primi mesi del nuovo anno, ricordando che le puntate già andate in onda, sono disponibili sul sito Mediaset Play.