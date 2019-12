Nuovi travolgenti colpi di scena, lasceranno con il fiato sospeso i fans italiani della serie televisiva Una vita. Dagli spoiler relativi a quello che succederà negli episodi in programma su Canale 5 nel 2020, si evince che Lucia Alvarado (Alba Gutierrez) correrà un grosso pericolo dopo aver accettato l’anello di fidanzamento di Samuel Alday. L’annuncio dell’imminente matrimonio tra il gioielliere e la figlia dei marchesi di Valmez, non verrà preso bene dal priore Espineira (Josè Luis Martinez).

Quest’ultimo minaccerà Telmo Martinez (Diego Tatay) ordinandogli di sedurre la cugina di Celia, per impedirle di sposare il figliastro di Ursula in modo da ottenere l’eredità della giovane donna. Durante il ricevimento nuziale di Antonito e Lolita, ci sarà un brutto imprevisto. Lucia cadrà dalle scale, a causa di un misterioso individuo corrotto da Espineira che verserà un liquido scivoloso appositamente. Per fortuna la ricca ereditiera non passerà a miglior vita, per merito dell’intervento provvidenziale di Telmo che dopo averla trovata distesa sul pavimento la prenderà in braccio e cercherà di rianimarla.

Espineira minaccia Telmo, Lucia ha un incidente

Nelle puntate in onda sul piccolo schermo italiano nelle prossime settimane, Espineira verrà a conoscenza di poter perdere tutto il patrimonio dei marchesi di Valmez. In poche parole in paese tutti sapranno che Lucia ha accettato di convolare a nozze con Samuel. A questo punto il priore su tutte le furie inviterà Telmo a riavvicinarsi alla Alvarado in fretta, dicendogli che se non metterà in pratica il suo ordine ci saranno delle gravi conseguenze. In poche parole il sacerdote di Acacias 38 non avrà altra scelta che far allontanare la cugina di Celia dal minore degli Alday, se non vorrà che Espineira faccia del male alla sua amata e al suo mentore Guillermo. Il Martinez anche se si mostrerà abbastanza terrorizzato dalle minacce del suo priore, dopo alcuni giorni farà un passo indietro.

Mentre a La Deliciosa avrà luogo il banchetto nuziale di Antonito e Lolita, un losco individuo metterà della cera nelle scale del condominio in cui risiedono gli Alvarez Hermoso, quando si accerterà che Lucia si è recata nell’appartamento della cugina per prendere il regalo per gli sposi. La ricca ereditiera non appena sarà intenta a ritornare alla pasticceria farà una rovinosa caduta, al tal punto da perdere i sensi.

Samuel contro il Martinez, la Alvarado convinta di volersi sposare

A prestare immediatamente soccorso alla Alvarado ci penserà Telmo, che interromperà i festeggiamenti nel locale di Flora ed Inigo per chiamare un ambulanza. Purtroppo il parroco farà nuovamente i conti con l’ira di Samuel, che esigerà di portare la sua promessa sposa da un medico senza il suo nemico. Lucia non starà molto in ospedale, dato che non avendo riportato nessuna grave lesione verrà dimessa subito.

In seguito la Alvarado stufa di non ricevere nessuna risposta da Telmo riguardo al loro amore proibito, sarà sempre più convinta di voler diventare la moglie del figliastro di Ursula in una chiesa situata lontano da Acacias 38 ed entro dieci giorni. Intanto il fratello di Diego nel bel mezzo di una conversazione con l’usuraio Jimeno Batan, non farà fatica a capire che è stato il priore Espineira a causare l’incidente di Lucia. Dopo aver riunito tutti i tasselli, Samuel deciderà di arrivare all’altare con la sua amata prima che il parroco possa impossessarsi dell’eredità della stessa.