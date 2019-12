Tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano sembra che le cose stiano andando davvero meglio. I due hanno deciso di riprovarci sperando che questa sia finalmente la volta buona. Ieri infatti, sulle Instagram stories Riccardo Guarnieri ha condiviso la romantica sorpresa fatta a Ida Platano. L'uomo le ha dato per la seconda volta l'anello di fidanzamento, quello della famosa proposta di matrimonio fatta qualche settimana fa a Uomini e donne. Dopo questo gesto però, sui social sono scoppiate le polemiche.

Molti ritengono che non tutto debba essere condiviso su Instagram. Alcuni momenti dovrebbero rimanere privati e intimi: ma vediamo cosa ha scatenato questa polemica.

Polemiche social dopo la sorpresa fatta a Ida da Riccardo

Dopo le tante incomprensioni tra Ida e Riccardo sembra sia ritornato il sereno. Ieri, l'uomo ha fatto un gesto che ha lasciato la donna senza parole. Riccardo Guarnieri le ha ridato l'anello di fidanzamento della famosa proposta di matrimonio. Questa volta le cose sono andate decisamente meglio rispetto all'ultima volta.

Ida, visibilmente emozionata lo ha indossato e poi ha baciato appassionatamente Riccardo che ha condiviso tutta la scena sul suo profilo Instagram. Molti però hanno avuto da ridire su questo gesto scrivendo commenti non proprio carini. Prontamente però è giunta la replica di Riccardo Guarnieri. Vediamo cosa ha detto in un breve video postato sempre su Instagram in queste ore.

Riccardo Guarnieri replica alle polemiche scatenate sui social

Riccardo Guarnieri ha riposto a tutte quelle persone che guardando il video hanno frainteso il gesto dell'anello mostrato sui social nelle stories. Il tarantino ha detto: "Perché non condividere un momento bellissimo?" Poi ha anche aggiunto di aver condiviso sempre tutto con i fans, sia i momenti belli trascorsi con Ida Platano che quelli brutti. È vero che potevamo farlo privatamente, ma perché non postarlo sui social e condividerlo con tutti voi che ci seguite ha poi concluso nel corso della breve storia su Instagram.

Intanto, le cose con Ida Platano sembrano andare bene: a proposito di anello, molti sostenitori della coppia sperano dopo aver visto il video di ieri, che ci sia il tanto atteso lieto fine con un bel matrimonio. Intanto, Riccardo sta trascorrendo questi giorni a casa di Ida Platano a Brescia ed ha anche partecipato alla festa di compleanno di suo figlio. Per questo, non erano presenti in studio durante l'ultima registrazione prima della pausa natalizia. Finalmente però, appaiono entrambi felici e sorridenti dopo il lungo periodo fatto di litigi, incomprensioni e fraintendimenti reciproci.