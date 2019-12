Felice epilogo per una delle coppie della soap opera spagnola Il Segreto, nei nuovi appuntamenti italiani. Le anticipazioni di ciò che il pubblico vedrà sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, svelano che si farà a meno di Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami) ed Elsa Laguna (Alejandra Meco). Il carpentiere e la rivale della defunta Antolina Ramos (Maria Lima), dopo aver pronunciato il fatidico “Sì lo voglio” diranno addio a Puente Viejo. I novelli sposi se ne andranno via dal quartiere iberico, per rifarsi una nuova vita altrove con la speranza di lasciarsi alle spalle tutte le difficoltà che hanno affrontato.

La morte di Antolina, Alvaro invia una lettera ad Elsa

Presto i telespettatori italiani del famoso sceneggiato, assisteranno al decesso di Antolina Ramos che farà la fine che merita. L’ex ancella perderà la vita dopo aver tentato di porre fine all’esistenza del marito Isaac Guerrero, per impedirgli ancora una volta di stare al fianco di Elsa. La diabolica bionda morirà precipitando da un profondo dirupo, e a seguito del suo funerale il carpentiere e la Laguna potranno finalmente coronare il loro amore.

Il migliore amico di Matias e la sorella del defunto Jesus infatti organizzeranno subito i preparativi del loro matrimonio, ma anche grazie al dottor Alvaro Fernandez. Quest’ultimo si rifarà vivo inviando una lettera alla promessa sposa, visto che le chiederà di incontrarlo per poterle rivolgere le dovute scuse per quanto accaduto in passato. La Laguna si recherà all’appuntamento di colui che sarebbe dovuto diventare suo marito in compagnia di Isaac, e rimarrà sorpresa.

Il Fernandez restituisce il denaro sottratto, la partenza del Guerrero e della Laguna

Scendendo nel dettaglio il Fernandez si farà perdonare da Elsa, facendole riavere una parte del denaro che le aveva sottratto prima di darsi alla fuga. A questo punto la Laguna dopo aver rimesso piede nel quartiere iberico restituirà ai cittadini tutti i soldi ricavati dalle collette per consentirle di operarsi, ma soprattutto ringrazierà Consuelo, Matias, e Marcela, per aver supportato lei ed Isaac nei momenti difficili.

Quest’ultimo ed Elsa convoleranno a nozze, e a celebrare la loro unione sarà Don Berengario. Successivamente i novelli sposi intenzionati a sbrigare alcune faccende, prenderanno una sofferente decisione. Il falegname e la Laguna decideranno di abbandonare Puente Viejo, per cominciare una nuova vita altrove. Ebbene sì Isaac farà sapere ai Castaneda, alla nonna di Julieta, e agli altri conoscenti, che partirà con sua moglie per risolvere alcuni aspetti legali nel paese natale della stessa. Dopo aver promesso di tornare in futuro, il Guerrero uscirà di scena con la Laguna nell’episodio numero 2.130: i due innamorati intraprenderanno quindi un lungo viaggio che includerà anche la loro luna di miele.