Si preannunciano ricchi di colpi di scena, i prossimi appuntamenti con la soap opera Una vita. Le anticipazioni di ciò che succederà sul piccolo schermo italiano il nuovo anno, dicono che Trini Crespo (Anita Del Rey) seppur con parecchie difficoltà diventerà mamma della piccola Milagros. La nuova arrivata comincerà ad essere oggetto di attenzioni morbose da parte di Celia (Ines Aldea), ancora sotto shock per aver perso di recente la creatura che aspettava. La situazione sarà abbastanza seria, visto che la moglie di Felipe Alvarez Hermoso tratterà la bambina come se l’avesse partorita lei, non staccandosi dalla stessa neanche per un istante.

Trini partorisce Milagros, i Palacios a disagio a causa di Celia

Ci sarà un momento molto emozionante nelle puntate che sono state trasmesse sull’emittente televisiva La 1 TVE verso la fine di gennaio 2019, e che i telespettatori vedranno in Italia nel 2020 per via della differente messa in onda tra la nostrana e quella spagnola. Dopo aver avuto vari problemi con la sua gravidanza, Trini metterà finalmente al mondo la creatura che portava in grembo. La Crespo darà alla luce la piccola Milagros con un cesareo d’urgenza prematuro, e ad assistere al lieto evento ci saranno Ramon e Celia.

La neo mamma quando vedrà la Alvarez Hermoso prendere tra le braccia la sua bambina, la sceglierà come madrina del battesimo. Nel contempo il Palacios felice per la nascita della sua nuova erede oltre ad avvisare i vicini, vorrà far sapere la novità anche a Maria Luisa e Victor. Ancora instabile mentalmente per aver abortito prima del parto di Trini, la moglie di Felipe non riuscirà proprio a superare il suo doloroso ed ennesimo dramma. La commerciante di tinte per capelli si affezionerà sempre di più alla nascitura, al tal punto che i neo genitori non sapranno come comportarsi per il forte disagio. Intanto la Crespo per via dei suoi problemi di salute, si vedrà costretta a calmare le sue continue crisi d’asma assumendo i medicinali prescritti dal medico.

La morte della Crespo, Ramon viene arrestato

In seguito la moglie di Ramon non riuscirà a respirare proprio quando si troverà a casa soltanto con Celia, e la sua bambina.

Quest’ultima profondamente ossessionata dalla piccola creatura non presterà soccorso alla sua migliore amica, rifiutandosi quindi di darle la pillola salvavita. Il Palacios verrà a conoscenza di quanto accaduto in sua assenza nel momento in cui farà ritorno nella sua dimora, visto che apprenderà il decesso della moglie Trini. Successivamente la consorte di Felipe perderà il lume della ragione, quando verrà a sapere che Ramon lascerà Acacias 38 con Milagros per raggiungere Maria Luisa e Victor a Parigi. Decisa a continuare a prendersi cura della piccola, la madre adottiva di Tano si introdurrà nell’appartamento del Palacios nel corso di una notte. Celia non appena Ramon le impedirà di portare con sé colei che considera sua figlia, lo minaccerà puntandogli contro un coltello. Nonostante ciò ad avere la peggio sarà la Alvarez Hermoso, che nel tentativo di darsi alla fuga farà una rovinosa caduta dalla finestra.

Ad assistere al tragico incidente di Celia saranno Lucia e Telmo, mentre faranno una chiacchierata per le strade del quartiere spagnolo. La Alvarado purtroppo non potrà fare nulla per salvare la cugina, dato che la ritroverà priva di vita. Pur non essendo colpevole il Palacios finirà dietro le sbarre del carcere, ma dopo un salto temporale di dieci anni avrà modo di dimostrare la sua innocenza a tutti i cittadini ma in primis a Felipe.