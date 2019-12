Si rinnova l’appuntamento con le avventure di 'Una vita' anche la prossima settimana, ma il pubblico italiano dovrà fare a meno dello sceneggiato il 22, il 25, e il 26 dicembre, per via delle festività natalizie. Dagli spoiler si evince che il rinfresco organizzato da Samuel Alday (Juan Gareda) nella sua dimora per chiedere a Lucia Alvarado (Alba Gutierrez) di diventare sua moglie, avrà un esito negativo. Quest’ultima non accetterà di sposare il fratello di Diego, a causa di sua cugina Celia (Ines Aldea) che si sentirà male durante la festa.

Samuel chiede la mano di Lucia, Felipe preoccupato per la moglie

Negli appuntamenti italiani in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset dal 23 al 27 dicembre dalle 13:40 alle ore 14:10, Samuel organizzerà una festa nella sua abitazione per chiedere la mano di Lucia in modo ufficiale. Purtroppo quest’ultima non riuscirà a dare nessuna risposta al fratello di Diego, a causa di sua cugina Celia che perderà i sensi dopo aver avuto un malore improvviso. Nel contempo un collezionista francese avrà intenzione di acquistare una fotografia scattata da Servante e Flora: il portinaio e la pasticciera dopo aver appreso la lieta notizia faranno dei salti di gioia con la convinzione che diventeranno famosi.

Felipe disperato per le pessime condizioni di salute della sua amata, si metterà alla ricerca di un medico senza riuscirci. In particolare nel quartiere spagnolo non ci sarà nessun dottore per via del virus influenzale che ha colpito gli abitanti dell’Hoyo.

Il fratello di Diego furioso, Lolita pensa di rimandare le sue nozze

Il malessere della signora Alvarez Hermoso farà perdere le staffe al minore degli Alday, che si vedrà costretto a rifare una proposta di matrimonio alla Alvarado in un altro momento.

Dopo essere venuto a conoscenza dell’inconveniente lo strozzino Jimeno Batan farà pressioni sul figliastro di Ursula, ricordandogli di entrare in possesso del patrimonio dei marchesi di Valmez al più presto possibile per saldargli i debiti contratti. Lolita proprio quando lei e Antonito cominceranno a preparare nei minimi dettagli le loro nozze, penserà di rimandare la cerimonia per rispetto della sua padrona Celia. Quest’ultima, anche se continuerà a stare male, inviterà la Casado ad organizzare tranquillamente il giorno più bello della sua vita.

In seguito Marcelina, dopo aver trascorso un certo periodo in convento, farà ritorno ad Acacias 38, e, sin da subito, dimostrerà di non aver dimenticato Jacinto. Anche Telmo comincerà a temere il peggio per la moglie di Felipe, al tal punto da decidere di farle visita anche se la donna si troverà in quarantena su ordine del dottor Quilles. Infine Marcelina rimarrà delusa, quando verrà a conoscenza tramite Casilda che l’uomo che ama non si trova più ad Acacias 38, invece Samuel inviterà Lucia a prendere le distanze dalla cugina per evitare di essere contagiata.