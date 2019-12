La soap opera spagnola Una vita in onda tutti i giorni, tranne il sabato, su Canale 5 alle ore 14.10, continua a regalare enormi soddisfazioni ai suoi telespettatori. Nel corso dell’appuntamento di domani, quello di lunedì 2 dicembre, vedremo che la domestica Carmen si troverà a fare i conti con una situazione particolarmente incresciosa. Dopo il ritorno di suo marito ad Acacias, la donna non troverà più pace.

Il perfido protagonista Javier, infatti, ha incominciato a minacciarla, in modo anche parecchio aggressivo.

Ad ogni modo nel corso dell'episodio di domani vedremo che la obbligherà a partecipare ad una rapina. L'uomo chiederà dei soldi a sua moglie ma, non ottenendo da lei i risultati sperati, deciderà di organizzare una rapina a casa di Samuel e per farlo necessita dell'aiuto della domestica.

Anticipazioni Una Vita puntata di lunedì 2 dicembre; Javier continua a minacciare Carmen

Domani, lunedì 2 dicembre, andrà in onda la prima puntata della prima settimana di dicembre di Una Vita. I colpi di scena che si verificheranno nel corso delle puntate di questo mese sono davvero moltissimi; tuttavia, andiamo per gradi.

Al centro dell'attenzione nell'episodio di domani della soap opera ci sarà Carmen. La domestica ha appena riconquistato la fiducia e l'amore di suo figlio Raul. Dopo alcuni momenti ricchi di incomprensioni, durante i quali il giovane ha deciso addirittura di mettersi in contatto con suo padre in galera, i due hanno appianato i vecchi dissapori riavvicinandosi moltissimo.

Ad ogni modo, per Carmen non sarà certamente un periodo tranquillo. Purtroppo, la donna continuerà ad essere minacciata da suo marito Javier. Quest'ultimo le chiederà un'ingente somma di denaro che la protagonista non sarà chiaramente in grado di fornirgli. Proprio per tale ragione deciderà di coinvolgerla in un piano malefico.

Spoiler soap opera: Carmen dinanzi una decisione molto difficile

Samuel è fuori dal quartiere poiché ha promesso a Lucia che sarebbe andato alla ricerca di nuovi quadri da restaurare. Ricordiamo, infatti, che l'Alvarado si sta cimentando molto nella sua nuova passione che è appunto la restaurazione. Ad ogni modo, Javier ha intenzione di sfruttare questa situazione per commettere un crimine molto pesante. L'uomo vuole introdursi a casa dell'Alday e rubare molti oggetti di valore.

Per farlo, però, necessita dell'aiuto di sua moglie.

A tale scopo obbligherà Carmen a procurargli una chiave dell'appartamento di Samuel, in modo da potersi introdurre senza problemi. A quel punto, allora, la domestica sarà davvero in difficoltà perché non saprà se assecondare le malsane iniziative di suo marito o se mostrare coraggio e opporsi. Telmo, invece, approfitterà dell'assenza di Samuel per incontrare Lucia e provare a metterla in guardia sull'uomo che ha al suo fianco.