Nuovo appuntamento con le notizie su Una vita, la soap opera che ogni giorno conquista sempre più telespettatori sulle reti Mediaset. Gli spoiler delle puntate trasmesse prossimamente su Canale 5, rivelano che Samuel Alday pianificherà un piano per non perdere l'eredità dei Marchesi di Valmez. In particolare, il fratello di Diego farà arrivare ad Acacias 38 Fra Guillermo per convincere Telmo Martinez a dimenticare Lucia Alvarado.

Una Vita: il piano di Samuel per dividere Lucia e Telmo

Le macchinazioni di Samuel saranno al centro degli appuntamenti trasmessi ad inizio 2020 su Canale 5.

Le anticipazioni di Una Vita, rivelano che a gennaio assisteremo all'arrivo di Fra Guillermo, l'ex mentore di Telmo. Tutto inizierà quando, il fratello di Diego vedrà l'Alvarado avvicinarsi sempre di più al sacerdote, tanto da sospettare che tra di loro ci sia del tenero, dopo aver parlato con lo strozzino Jimeno. L'Alday, a questo punto, capendo che potrebbe perdere l'eredità di Marchesi di Valmez assumerà un detective privato per scoprire i segreti di Martinez. Alla fine, l'uomo apprenderà che il sacerdote di Acacias 38 era stato guidato da Fra Guillermo, un vecchio prete che era diventato addirittura un suo secondo padre. Di conseguenza, Samuel (Juan Gareda) deciderà di lasciare il vecchio quartiere per andare a parlare con il mentore del suo rivale.

L'Alday trova Fra Guillermo

Le trame di Una Vita rivelano che l'Alvarado e Martinez non riusciranno a reprimere i propri sentimenti proprio durante la partenza dell'Alday. In questo frangente, la cugina di Celia e il sacerdote si scambieranno addirittura un appassionato bacio d'amore. A tal proposito, Lucia dimostrerà di non pentirsi del gesto, tanto da ribadire a Telmo (Dani Tatay) di essere innamorata follemente di lui. Peccato che quest'ultimo inizi a nutrire dei sensi di colpa nei confronti dell'abito talare che indossa, tanto da iniziare ad auto-flagellarsi e digiunare in occasione del Santo Natale.

Nel frattempo, Samuel spingerà Fra Guillermo (Quim Dotras) a tornare ad Acacias 38 per mettere sulla retta via, il suo assistito, visto che si è avvicinato troppo ad una donna.

Martinez ritrova il suo ex mentore

Col passare di qualche giorno, il mentore preoccupato dalle rivelazioni dell'Alday giungerà nel vecchio quartiere spagnolo dove incontrerà il povero Telmo, in preda ad una crisi di pianto. Martinez, a questo punto, ascolterà il consiglio di Fra Guillermo, ritenendo il suo arrivo un intervento divino.

Ma la cugina di Celia (Ines Aldea) sarà disposta a perdere l'amato? In attesa di sapere cosa succederà, si ricorda che la soap opera è in onda tutti i giorni, tranne il sabato, su Canale 5.