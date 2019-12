Dei nuovi colpi di scena terranno compagnia ai telespettatori de Il Segreto nei prossimi appuntamenti italiani. Le anticipazioni rivelano che Maria Castañeda (Loreto Mauleòn) intenzionata a tornare a camminare a tutti i costi, si lascerà plagiare da Fernando Mesia (Carlos Serrano). Dopo aver ricevuto una falsa diagnosi da Carrillo, uno specialista corrotto dal figlio del defunto Olmo, la madre di Esperanza si affiderà alle cure di Dori Vilches (Marian Degas). Quest’ultima purtroppo oltre a sottoporre la figlioccia di Francisca a delle vere e proprie torture, non riuscirà proprio ad andarci d’accordo.

La nipote di Raimundo non appena convincerà la sua infermiera a rimanere al suo servizio, inizierà a porsi delle domande sulla natura del legame che c'è tra la stessa e Fernando. Per chiarire i suoi dubbi nel capitolo numero 2.137, Maria porterà avanti un’indagine con l’aiuto di Irene Campuzano con l'obiettivo di scoprire cosa nasconde Dori.

Fernando corrompe il dottor Carrillo, Maria affidata alle cure di Dori

Nelle puntate che i fans italiani dello sceneggiato vedranno prossimamente, avranno modo di fare la conoscenza di Dori Vilches, un’infermiera che entrerà in scena per merito di Fernando.

Prima di assistere all'ingresso della new entry, Maria se ne andrà via dalla villa di Francisca non appena temerà di poter correre dei rischi per via della guerra in corso tra la darklady e Carmelo. La Castaneda si trasferirà a La Havana in compagnia del Mesia, mentre Esperanza e Beltran andranno in un collegio situato ad Avila. Sin da subito Fernando farà capire di aver attuato una vera messinscena, visto che corromperà il medico Carrillo per far credere alla sua ex moglie che rimarrà invalida per sempre.

La figlia di Emilia e Alfonso precipiterà nuovamente nello sconforto totale, e si fiderà sempre di più del Mesia. In seguito, quest’ultimo assumerà l’infermiera Dori, che purtroppo sottoporrà la sorella di Matias a delle terapie abbastanza dolorose. Maria stanca di fare parecchi sforzi fisici entrerà spesso in conflitto con la Vilches, al tal punto che quest’ultima furiosa per non essere ascoltata darà le sue dimissioni e preparerà le valigie per lasciare la Spagna. La Castaneda a causa del figlio del defunto Olmo cambierà idea, dato che su consiglio dello stesso si recherà alla stazione proprio quando Dori sarà in procinto di partire.

Lo strano atteggiamento della Vilches, la Castaneda chiede aiuto ad Irene

L’infermiera convinta da Maria rimarrà a La Havana, ma durante una seduta darà l’impressione di avere qualche problema, poiché pronuncerà delle frasi senza senso sotto lo sguardo sconvolto della sua paziente. Non appena tornerà in sé, la Vilches chiederà alla Castaneda di non far parola con il Mesia di ciò che ha appena visto. La richiesta dell’infermiera desterà dei sospetti alla figlia di Emilia e Alfonso: ebbene sì, la moglie di Gonzalo sorpresa dallo strano atteggiamento di Dori cercherà di scoprire cosa nasconde, chiedendo a Fernando in che modo ha avuto modo di conoscere la donna.

Quest’ultimo confesserà a Maria che la Vilchez in passato si prese cura di un suo vecchio amico. La figlioccia di Francisca ancora insospettita rivolgerà alla sua infermiera la stessa domanda fatta al Mesia, ricevendo la stessa versione. Nonostante ciò la Castaneda decisa a far luce sul rapporto tra il suo ex marito e la forestiera vorrà fare delle indagini: scendendo nel dettaglio, Maria sarà convinta che Fernando non sia del tutto sincero con lei. Per riuscire nel suo intento la madre di Esperanza si avvarrà dell’aiuto di Irene, venendo a conoscenza di spiazzanti informazioni sulla vita passata di Dori.