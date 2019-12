Lunedì 30 dicembre su Canale 5 si rinnoverà l'appuntamento in prima visione assoluta con la soap opera spagnola Il Segreto. Soltanto mercoledì 1° gennaio l'appuntamento con la serie non sarà trasmesso su Canale 5 ma sostituito da un film: gli episodi torneranno in onda regolarmente dal 2 gennaio, come sempre alle 16,15. E le anticipazioni ufficiali rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena a partire dalla morte di Antolina fino ad Onesimo che deciderà di prendere in mano le redini della situazione e finalmente si dichiarerà ufficialmente a Brunilda.

Gli spoiler de Il Segreto fino al 3 gennaio 2020: Elsa ancora in ospedale

Nel dettaglio, le trame delle nuove puntate de Il Segreto che andranno in onda su Canale 5 fino al 3 gennaio 2020, rivelano che Consuelo deciderà di accompagnare Elsa nuovamente in ospedale per farla sottoporre ad ulteriori accertamenti medici.

La donna è molto preoccupata perché nota che Elsa effettivamente non si è ancora ripresa e non sta ancora bene.

Onesimo, invece, riuscirà finalmente a trovare il coraggio necessario per potersi dichiarare a Brunilda e confessarle così il suo sentimento. L'uomo, infatti, si farà coraggio e finirà per chiederle un vero e proprio appuntamento, che potrebbe sancire l'inizio di una nuova frequentazione tra i due.

E poi, ancora, gli spoiler delle nuove puntate della soap opera Il Segreto rivelano che Gracia avrà un'accesissima discussione con Dolores, perché vorrebbe fare dei grandi festeggiamenti per il battesimo di Belen mentre la madre preferisce mantenere un 'profilo basso'.

La donna, infatti, preferirà non organizzare una festa in grande, bensì un semplice rinfresco e la sua decisione creerà non poche discussioni in casa.

Prudencio racconta la verità sul passato di Lola a Don Berengario

In questi nuovi episodi della soap opera iberica, inoltre, Prudencio racconterà per la prima volta a Don Berengario tutta la verità sul torbido passato che riguarda Lola. La reazione del prete, però, sarà abbastanza clamorosa. Don Berengario, infatti, apparirà alquanto perplesso dai racconti che gli sono stati fatti su Lola.

Le anticipazioni de Il Segreto in onda su Canale 5 fino a venerdì 3 gennaio, inoltre, rivelano che per Isaac arriverà il momento di chiudere un capitolo della sua vita e, quindi, di voltare pagina. Il giovane uomo, infatti, seppellirà il corpo di Antolina e in questo modo potrà riprendere in mano le redini della sua vita ed essere al fianco di Elsa, la donna che ha sempre amato.