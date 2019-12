Come preannunciato dal settimanale Telepiù, il primo gennaio andranno in onda due puntate di Un posto al sole a partire dalle 20:25 per recuperare l'episodio che non sarà trasmesso il 31 dicembre. Il doppio episodio si preannuncia decisamente divertente e sarà quasi totalmente incentrato sul nuovo duo comico di Un posto al sole formato da Otello Testa e Renato Poggi, tuttavia ci sarà spazio anche per Guido e Mariella anch'essi coinvolti in una storyline dai toni molto leggeri e divertenti. Di seguito le anticipazioni delle puntate di Upas che andranno in onda il primo gennaio.

Una serata particolare

Otello (Lucio Allocca) si troverà ad essere ospite di Renato Poggi (Marzio honorato) anche per l'ultimo dell'anno. L'ex vigile Testa avrà il desiderio di trascorrere questa serata particolare assieme a Gemma (Cristina Fondi), la donna che in passato aveva conosciuto in chat, e deciderà quindi di chiamarla. Renato, molto interessato alla conversazione telefonica tra i due, chiederà ad Otello di far portare alla donna una sua amica. Gemma, ascoltate le parole di Poggi, confermerà che effettivamente potrà venire con una compagna.

A questo punto Renato sarà molto entusiasta di come si stanno evolvendo le cose, mentre Otello rimarrà decisamente infastidito da quanto appena accaduto: tuttavia essendo un ospite, non potrà fare altro che assecondare il desiderio del suo amico. Inoltre Renato si approfitterà della sua posizione di padrone di casa e costringerà il povero Otello a pulire tutto l'appartamento e a caricarsi con i sacchetti della spesa.

Otello in imbarazzo

Quando giungerà la fatidica sera, le due avvenenti donne giungeranno a casa di Renato e l'uomo si mostrerà subito galante e ben predisposto mentre Otello sarà in visibile imbarazzo soprattutto a causa dell'eccessiva intraprendenza del suo compare. Poggi sarà sicuro del fatto che trascorrerà una piacevolissima serata con Emma (Carla Ortensi), mentre Otello sarà sempre più in difficoltà.

Gemma sarà molto attratta dal vigile Testa e cercherà in tutti i modi di sedurlo ma l'uomo, molto restio ad accettare il corteggiamento, farà il possibile per non restare da solo con la provocante donna e cadere in tentazione.

Un ospite misterioso

Nel frattempo sempre a Palazzo Palladini, Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco) avranno il loro bel daffare con un ospite inaspettato e travolgente. Non ci sono ulteriori dettagli su chi possa essere questa misteriosa persona, tuttavia la sensazione è che la trama si svilupperà con toni molto comici e frizzanti e che i due dovranno faticare non poco per contenere questo personaggio.