Le puntate de Il Segreto continuano ad appassionare milioni di spettatori. Tante le vicende che si susseguono e le matasse che sembrano sbrogliarsi per poi intrecciarsi di nuovo. Prendiamo in considerazione le trame degli episodi che vanno dal 30 dicembre 2019 al 3 gennaio 2020. Fernando spara a bruciapelo a Esteban Fraile e lo uccide, una caduta accidentale provoca la morte di Antolina.

Il Segreto: Esteban Fraile viene assassinato

Fernando rivela a Carmelo che è stato Esteban Fraile ad uccidere sia Adela che Maria Elena.

Il Mesia consiglia a Carmelo di andare armato dal sindaco di Belmonte per ucciderlo, Fernando dice la stessa cosa ad Esteban e lo invita a sparare per primo. Il Mesia spara a sangue freddo al primo cittadino e lo uccide, poi va ad accertarsi delle condizioni di Carmelo. Il Sergente Cifuentes trova un foglio dove Esteban Fraile ammette di essere stato l'autore materiale delle uccisioni di Maria Elena e Adela. Francisca e Mauricio non credono minimamente alla cosa e stentano a credere che il sindaco di Belmonte possa aver messo fine alla vita delle due donne.

Raimundo e la Montenegro avevano addirittura fatto delle indagini in maniera autonoma per capire se effettivamente fosse stato Esteban a procurare la morte di Adela e Maria Elena, nutrendo forti dubbi su questo epilogo. Nel frattempo Prudencio non accetta il fatto che Marcela e Mattias abbiano deciso di assumere Lola, l'Ortega rimane molto deluso dalla cosa e non le manda a dire ai suoi amici. Francisca continua a pensare che Lola sia una poco di buono, versione non accettata da Prudencio che non riesce nemmeno ad immaginare che possa essere vero quello che la Montenegro sostiene. Don Berengario consiglia all'Ortega di chiarire la situazione con la ragazza, solamente in questo modo può venire a capo della cosa e decidere di credere o meno a Lola.

La morte di Antolina

Antolina cade da un dirupo mentre combatte contro Isaac, la donna ha la peggio e muore.

Il funerale della Ramos risulta andare praticamente deserto, solo Isaac, Marcela e Dolores risultano essere presenti. Lo stato di salute di Elsa sta notevolmente peggiorando e il falegname è molto preoccupato della situazione. Isaac chiama per una visita il Dottor Zabaleta, il medico ordina alla donna di effettuare delle visite e Elsa lascia temporaneamente Puente Viejo. Maria continua ad avere sempre maggiori dubbi e perplessità sull'operato di Dori, l'infermiera stizzita minaccia di lasciare l'incarico. Fernando riesce a convincere Maria a far cambiare idea a Dori, quest'ultima accetta di rimanere ma il suo atteggiamento non lascia presagire niente di buono.