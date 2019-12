Nei prossimi episodi di Un posto al sole verrà dato ampio spazio alla drammatica storyline giudiziaria che vede impegnati Diego e la famiglia Leone. Nonostante la cospicua somma di danaro offertagli da Aldo, il giovane Giordano sceglierà di non patteggiare, innescando una serie di eventi che porteranno al probabile epilogo della vicenda. Dinanzi a questo inaspettato cambio di strategia, l'avvocato Leone non se ne starà con le mani in mano, ma passerà alle maniere forti mettendo in campo tutti i suoi mezzi per contrastare Diego.

Tuttavia un evento imprevisto modificherà il corso degli eventi. Di seguito le anticipazioni delle puntate di Upas, relative a questa storyline, che andranno in onda fino al 20 dicembre.

Diego rinuncia al patteggiamento

Nelle puntate precedenti Diego (Francesco Vitiello) era apparso stanco e rassegnato dallo scorrere degli eventi. L'uomo, ormai privo di qualsivoglia desiderio di lottare, sembrava aver rinunciato definitivamente a voler dimostrare la sua innocenza ed era parso propenso ad accettare i soldi offertigli da Aldo Leone (Luca Capuano).

Ebbene, settimana prossima gli eventi prenderanno una piega imprevista e Diego sceglierà, sorprendentemente, di rinunciare al patteggiamento. Ovviamente il ragazzo avrà l'appoggio e il sostegno di tutta la famiglia Giordano, ma il suo non sarà che il primo passo verso una durissima battaglia legale. La sua posizione, già precaria, rischierà di peggiorare drasticamente dal momento che la sua decisione andrà, di fatto, ad annullare tutti i progressi che erano stati fatti con il giudice e il pubblico ministero.

Aldo scende in campo

Dinanzi alla nuova presa di posizione di Diego, Aldo non se ne starà fermo a guardare, ma deciderà di ricorrere a tutte le risorse e l'influenza del suo rinomato studio legale per far incolpare definitivamente il giovane Giordano. L'avvocato Leone sarà pronto a iniziare la sua battaglia, ma un evento improvviso modificherà tutti i suoi piani. Jacopo deciderà di affrontare suo padre e, a quanto pare, questo dialogo sancirà la fine dell'incubo giudiziario di Diego.

Un nuovo futuro

Dalle anticipazioni non viene chiarito cosa dirà Jacopo a suo padre, ma è ipotizzabile che il ragazzo deciderò di dire finalmente la verità sull'incidente scagionando, in automatico, Diego Giordano.

Per conoscere questo dettaglio bisognerà aspettare le prossime puntate, ma resta sicuro il fatto che il destino di Diego cambierà radicalmente. Quest'ultimo riuscirà finalmente a riprendere in mano le redini della sua vita e, grazie anche all'aiuto della sua famiglia, tornerà a vivere una vita serena.