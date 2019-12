La settimana appena trascorsa (quella dal 2 al 6 dicembre), ha confermato la netta preferenza del pubblico di Uomini e donne: le puntate dedicate al Trono Over hanno surclassato negli ascolti quelle dei "giovani". I dati auditel, infatti, informano che neppure la scelta di Giulia Quattrochiocche ha permesso al "Classico" di risalire la china nello share: è stato l'appuntamento incentrato sulla proposta di matrimonio di Riccardo a Ida quello più seguito.

Solo il 19,5% per la scelta di Giulia

Il Trono Classico, che ha debuttato a settembre scorso, sembra non convincere affatto i fan di Uomini e Donne: gli ascolti che fanno registrare le puntate dedicate ai tronisti "giovani" della trasmissione Mediaset, sono ogni settimana nettamente inferiori a quelli dei "senior".

Gli appuntamenti con il dating-show che sono andati in onda da lunedì 2 a venerdì 6 dicembre, per esempio, hanno visto la supremazia assoluta di Gemma Galgani & Co sugli attuali protagonisti del Classico.

Neanche la scelta a sorpresa di Giulia Quattrociocche nei confronti di Daniele Schiavon (trasmessa su Canale 5 lo scorso 2 dicembre) ha catturato particolarmente l'attenzione dei telespettatori: a seguire il fidanzamento tra i due romani, infatti, sono stati circa 2,5 milioni di italiani, per uno share del 19,5%.

La puntata di venerdì, ovvero quella incentrata sul percorso di Giulio Raselli e sulla furiosa lite tra Tina Cipollari e Veronica Burchielli, è la meno vista della settimana: 2,3 milioni di spettatori e il 18,5% di share.

Ida e Riccardo i più amati dal pubblico

Se gli ascolti del Trono Classico faticano a decollare, quelli del Trono Over continuano a regalare soddisfazioni agli addetti ai lavori: anche nella settimana dal 2 al 6 dicembre sono stati i "senior" a ottenere gli share più alti, segno che il pubblico da casa li preferisce di gran lunga a Giulio Raselli, Carlo Pietropoli e Veronica Burchielli.

La puntata più vista è quella di mercoledì 4 dicembre, ovvero quella in cui Riccardo Guarnieri ha chiesto a Ida Platano di sposarlo: davanti alla tv c'erano quasi 3,1 milioni di spettatori, per uno share del 24,3%.

Anche gli appuntamenti con il dating-show di martedì e giovedì scorso hanno ottenuto numeri più che soddisfacenti: una media di 3 milioni di telespettatori e poco meno del 25% di share. La settimana che inizia oggi, lunedì 9 dicembre, dovrebbe rivedere gli Over come protagonisti assoluti: nei prossimi giorni, infatti, andrà in onda la puntata registrata sabato 7 dicembre, ovvero quella in cui Ida ha confermato il rinvio delle nozze con Riccardo, perché non ci sono attualmente le basi per compiere un passo così importante.