Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea 'Un posto al sole'. Le puntate andranno in onda regolarmente nel corso delle festività natalizie ad accezione del 31 dicembre, giorno in cui non sarà trasmessa per lasciare spazio al discorso del presidente della repubblica. Il giorno 1 gennaio ci sarà invece un doppio episodio. Nel corso della settimana che andrà dal 30 dicembre al 3 gennaio saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Filippo si ritroverà a gestire la difficile situazione venutasi a creare a causa della presenza di Viviana, la donna con cui tradì Serena.

Otello e Renato trascorreranno il Capodanno in maniera bizzarra mentre per Viola ed Eugenio la situazione peggiorerà ulteriormente a causa degli impegni lavorativi del magistrato.

Viviana causerà un disagio a Filippo

A causa della scomoda presenza della donna con cui tradì sua moglie a Tenerife, Filippo vivrà dei momenti di forte difficoltà nel gestire il rapporto con Serena. Guido e Mariella invece rischieranno di ritrovarsi due ospiti del tutto inaspettati nel giorno di capodanno. Renato invece cercherà di coinvolgere Otello ad organizzare una serata piuttosto movimentata per festeggiare l'arrivo del nuovo anno.

San Silvestro a Posillipo

A Palazzo Palladini tutti saranno intenti a festeggiare il nuovo anno e per l'occasione non mancheranno le sorprese. Renato e Otello finiranno per trascorrere una serata dal finale inaspettato mentre casa Del Bue sarà invasa dall'arrivo di un ospite inatteso. Anche a Caffè Vulcano si terrà per l'occasione un piacevole spettacolo.

Momenti di tensione per i coniugi Nicotera

Serena faticherà parecchio a capire come mai sia stato negato il lavoro a Viviana ma anche suo marito dovrà impegnarsi molto per fingere di essere estraneo ai fatti che la coinvolgono. Viola ed Eugenio continueranno a scontrarsi a causa dei nuovi impegni lavorativi dell'uomo, ma la situazione precipiterà a causa della chiamata di Aldo Leone. Angela è Franco si ritroveranno a dover affrontare nuovamente le paure di Bianca in crisi a causa della sua insegnante.

Tra Giulia e Marcello intanto sembrerà esserci una svolta positiva.

Viviana Carlino dopo un duro scontro lavorativo con Roberto sembrerà pronta a voler raccontare la verità e per Filippo la situazione sembrerà diventare piuttosto complicata. Di ritorno dal suo viaggio a Londra, Marina Giordano si ritroverà costretta a dover risolvere i problemi causati da Alberto durante la sua assenza dai Cantieri. Raffaele e Ornella cominceranno a preoccuparsi per la frattura evidente tra Viola ed Eugenio.