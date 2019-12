Ieri sera, 19 dicembre, su Real Time ha preso il via la seconda edizione di Rivelo, programma condotto dalla ballerina e insegnante di Amici, Lorella Boccia. La trasmissione ospita personaggi del mondo dello spettacolo o di altri settori, i quali si raccontano a cuore aperto dinanzi alle telecamere.

Durante la prima puntata è intervenuta la showgirl argentina Cecilia Rodriguez, sorella di Belen. In un'atmosfera familiare, l'ex concorrente del GF Vip ha rilasciato una lunga intervista durante la quale ha toccato diversi argomenti: dall'amore alla famiglia, passando per la carriera e per dei problemi alimentari che ha avuto in passato.

Inoltre si è soffermata anche sui rapporti che in questo periodo ha con Andrea Iannone e Giulia De Lellis.

Cecilia Rodriguez per il momento non pensa al matrimonio

La soubrette sudamericana ha confermato di essere felicemente fidanzata con Ignazio Moser. Allo stesso tempo, però, ha chiarito di non essere ancora molto convinta di volersi sposare, poiché teme che le nozze possano in qualche modo: "Rovinare qualcosa nel nostro rapporto". Dunque, per il momento preferisce proseguire nella convivenza avviata fin da quando entrambi hanno concluso la comune esperienza al Grande Fratello Vip.

Non potevano mancare delle domande su Andrea Iannone, attualmente fidanzato con Giulia De Lellis. La Rodriguez ha spiegato che con il pilota ha chiuso tutti i rapporti soprattutto per una forma di rispetto verso la sua famiglia. Invece, per quanto riguarda l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha svelato di essersi ricreduta sul suo conto, anche se ha sottolineato che non sono amiche, giacché: "L'amicizia è altro".

Proseguendo nella sua chiacchierata con Lorella Boccia, la modella argentina ha svelato che, quando è approdata in Italia, ha sofferto per i continui paragoni con la sorella Belen. Tuttavia, col tempo ha imparato a gestire le critiche e poi ha aggiunto: "Sono arrivata in Italia dopo mia sorella, ho capito che c'era la possibilità di lavorare e ne ho approfittato. Chi non lo avrebbe fatto?".

Cecilia Rodriguez e i problemi di alimentazione

Durante la sua ospitata a Rivelo, Cecilia Rodriguez ha avuto modo di parlare anche di un aspetto piuttosto triste del suo passato. La showgirl 29enne, infatti, nei suoi primi anni in Italia, ha sofferto di seri problemi di alimentazione. Ha raccontato che, siccome voleva lavorare come modella, le consigliarono di mettersi in forma, di curare i denti e di seguire una dieta ben precisa.

Dopo essere andata da una nutrizionista e aver cominciato a seguire un piano alimentare "dove mi hanno tolto tutto", l'ex gieffina ha iniziato ad avere seri disturbi: "Ho sofferto di bulimia e anoressia". Infatti ha cominciato a mangiare notevoli quantità di cibo, ma subito dopo puntualmente stava male e doveva vomitare.

La svolta è giunta durante un Natale trascorso a cena da Fabrizio Corona: dopo un succulento cenone, la Rodriguez ha cominciato a stare male e, mentre si trovava in bagno per rimettere, la mamma l'ha vista e ha capito che c'era qualcosa di strano nella figlia, e da quel momento ha cominciato a seguirla con maggiore costanza.

Oggi per fortuna Cecilia non soffre più di queste problematiche, poiché è riuscita ad uscirne con tanto carattere e forza di volontà.