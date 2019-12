Quella del 20 dicembre sarà per Gemma Galgani una puntata del trono over di Uomini e Donne difficile da affrontare: la dama torinese, spinta da tutti commenti negativi nei confronti di Juan Luis che giungeranno da parte del parterre maschile e femminile del programma, uscirà in lacrime dallo studio. Una volta fuori, seduta sul divanetto che si trova dietro le quinte troverà consolazione tra le braccia di Tina Cipollari, la quale da acerrima nemica si trasformerà per un attimo in appoggio per Gemma.

Spazio verrà dato anche a Erik e Valentina, la quale si troverà a fronteggiare l‘ingresso di una donna per il cavaliere verso il quale prova profonda attrazione. E infine, l’uscita lampo di Armando e Veronica si risolverà in un ritorno in studio, tra accuse reciproche e rivelazioni sulla loro conoscenza.

Gemma piange per Juan: Tina corre in soccorso della dama

Gemma in lacrime tra le braccia di Tina: un’immagine a cui il pubblico di Canale 5 stenterà a credere ma che diverrà realtà durante la puntata del trono over del 20 dicembre.

Di fronte all’ennesimo commento negativo fatto a Juan Luis, ed ai dubbi degli opinionisti stessi del programma, la dama non reggerà e lascerà lo studio. Gianni Sperti stesso chiederà spiegazioni al cavaliere dalle origini venezuelane per cercare di capire se le serata che vengono pubblicizzate con il suo viso ed il suo nome sono secondarie rispetto all’interesse che prova per Gemma o viceversa.

Fuori dallo studio, Gemma verrà raggiunta da Tina Cipollari che le presterà al spalla per un pianto disperato: la Galgani non si capacita sul perché le sue relazioni vadano sempre male. Non mancherà, però, un siparietto divertente, visto che la vulcanica opinionista chiederà l’ingresso del medico per soccorrere la dama torinese. Per capire come si evolverà la conoscenza tra Gemma e Juan, il pubblico dovrà aspettare la nuova registrazione.

Erik vuol conoscere altre dame, Armando e Veronica rientrano

Spazio verrà dato anche a Valentina, che entusiasta della conoscenza con Erik non ha ottenuto l’esclusiva dal cavaliere. Infatti, l’uomo accetterà di far entrare una dama giunta appositamente per lui. Alla fine, Erik non accetterà la nuova conoscenza, ma Valentina non prenderà comunque bene la scelta del cavaliere di vedere altre donne.

Dopo l’uscita di Veronica e Armando, i due rientreranno subito in studio: mai uscita ed entrata sono stati così rapidi. Dama e cavaliere hanno discusso non appena sono andati dietro le quinte del trono over. A quanto pare, la conoscenza tra i due è andata più avanti rispetto ad un singolo bacio che i due avevano dichiarato. Incarnato ha affermato che la scelta di tacere sulla loro intimità era legata al rispetto del figlio di Veronica che può ascoltare cosa accade alla madre.

In ogni caso, tra i due le cose non sembrano andare per il verso giusto, ma solo le nuove puntate potranno dirci qualcosa in più.