Come da tradizione anche quest'anno, con un perfetto parallelismo temporale, gli abitanti di Palazzo Palladini festeggeranno il Natale assieme ai loro spettatori. Un posto al sole andrà regolarmente in onda il 24,25 e 26 dicembre e le trame si adatteranno al clima festivo. Bianca e Jimmy, in quello che si preannuncia un piccolo special natalizio, capiranno il vero senso del Natale, mentre Otello e Renato potrebbero finire per convivere assieme. Superato il clima di feste ci saranno un po' di problemi per molte coppie storiche della soap. Di seguito le anticipazioni e le trame settimanali di tutte le puntate di Upas, che andranno in onda dal 23 al 27 dicembre.

Lunedì 23 dicembre: Otello e Renato possibili condomini

Angela e Giulia saranno sempre più in contrasto sulla gestione della situazione di Clara. Nel frattempo quest'ultima si troverà ad essere sempre più manipolata da Alberto. Andrea riuscirà a convincere Arianna a partire per Londra, ma i due faranno un incontro imprevisto sul loro aereo. Grazie ad uno stratagemma di Raffaele, Renato potrebbe essere costretto a convivere assieme ad Otello

Martedì 24 dicembre: arriva la vigilia di Natale

A Palazzo Palladini, tutti saranno alla prese con l'arrivo della vigilia di Natale.

Silvia si rassegnerà a subire le scelte cocciute di Otello e Teresina. Guido capirà che, anche se cresciuti, i figli restano sempre dei bambini per i loro genitori. Angela dovrà affrontare una situazione imprevista sul lavoro. Nel frattempo Raffaele capirà che possiede tutto quello che più desidera al mondo.

Mercoledì 25 dicembre: una magica avventura

In quello che potrebbe sembrare un piccolo special di Natale, i piccoli Bianca e Jimmy si troveranno coinvolti in una sorta di cortocircuito temporale che farà capire loro qual è il vero senso di questa festività.

Giovedì 26 dicembre: la strana coppia

L’atmosfera natalizia pervaderà Palazzo Palladini e Filippo e Serena potranno godersi dei momenti di pace e armonia familiare, ignari del fatto che qualcosa potrebbe presto stravolgere le loro vite. Vittorio sarà sempre più insofferente alla convivenza con suo padre Guido e farà una scelta che potrebbe però peggiorare drasticamente le cose. Tutti inizieranno a notare la convivenza tra Renato e Otello, ma pochi crederanno che possa realmente durare.

Venerdì 27 dicembre: una notizia sconvolgente

Filippo scoprirà che Viviana (la donna con cui ha avuto un flirt a Tenerife) è a Napoli e alloggia nel B&B di Serena.

Nel frattempo Viola ed Eugenio dovranno fare i conti con una piccola crisi familiare, dal momento che il magistrato riceverà una nuova offerta di lavoro. Dopo aver capito chi si è introdotto furtivamente in casa sua, Guido proverà a far cambiare idea a Mariella