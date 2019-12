Lo scorso sabato Giada Di Miceli ha chiamato a Non Succederà Più due ex protagonisti molto chiacchierati di Temptation Island: parliamo di Massimo Colantoni e Sonia Onelli. La coppia che oggi è felicemente fidanzata, intervenuta a Radio Radio ha svelato un retroscena inedito sull'ex compagna del romano, Ilaria Teolis.

Per chi non lo sapesse, Massimo aveva partecipato al programma con Ilaria, Sonia invece ricopriva il ruolo di tentatrice. Tra Massimo e Sonia non è scoccata subito la scintilla dell'amore, ma per alcuni sarebbe stato troppo presto per il fidanzamento. Il Colantoni, rivedendo come sono andate le cose, ha ammesso che forse qualcosa già c'era da Temptation.

Sonia dura su Ilaria: 'Fa passare Massimo per quello che non è'

Nel programma radiofonico di Giada Di Miceli, Sonia Onelli ha rilasciato un affermazione al vetriolo sull'ex fidanzata di Massimo Colantoni: "Lei lo ha cercato ripetutamente fino a quattro giorni fa." L'ex tentarice ha dichiarato di avere accusato la Teolis perché nei mesi scorsi avrebbe "fatto l'eroina" gettando fango sulla coppia. La Onelli poi ha aggiunto: "Gli manda dei messaggi in cui gli dice di riprovarci quando vuole. Mi dispiace che Massimo passa per quello che non è".

Stando a quanto riferito dalla giovane, Massimo avrebbe risposto ai messaggi della ex solamente in due occasioni. Poi per evitare dei disguidi con la sua nuova fiamma, avrebbe bloccato la Teolis in ogni canale. Terminato l'intervento di Sonia, Massimo Colantoni ha precisato che la sua ex lo avrebbe cercato fino a qualche settimana fa. Il primo messaggio ricevuto dalla romana sarebbe arrivato in occasione dello Speciale di Temptation Un Mese Dopo.

Ilaria Teolis chiama in diretta: 'Voglio rispetto per la mia immagine'

A Radio Radio è successo l'inverosimile.

Dopo le affermazioni di Sonia Onelli e Massimo Colantoni, è arrivata in diretta la chiamata della diretta interessata. Ilaria Teolis ha subito esclamato: "Vorrei che anche la mia immagine venisse rispettata". La romana ha invitato Massimo a leggere i messaggi, in cui parlavano dell'operazione del loro cane. Poi a sua discolpa, ha dichiarato di aver ricevuto delle chiamate anonime dal Colantoni, quando la sua attuale fidanzata non era presente.

In seguiito alle parole di Ilaria si è scatenato il caos in puntata, poiché Massimo Colantoni ha minacciato di abbandonare la trasmissione radiofonica.

A quel punto la conduttrice non ha potuto fare altro che chiedere perdono alla Teolis e riagganciare il telefono. Tuttavia Giada Di Miceli in un certo senso ha smentito le parole della Teolis, perché ha letto i messaggi in privato ed ha confermato che non si parlava del cane.