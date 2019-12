Ieri, giovedì, 12 dicembre è andata in onda in prima serata su Sky Uno la finalissima della tredicesima edizione di X Factor. Una finale che si è conclusa con la vittoria di Sofia Tornambene, giovane cantante delle Under Donne che ha sbaragliato la concorrenza dei Booda, gruppo elettro-pop che si è piazzato al secondo posto. Grande soddisfazione per la giovane diciassettenne, per il suo coach Sfera Ebbasta e per Antonella Clerici che su Twitter ha commentato l'ultima puntata del talent show.

Antonella Clerici esprime la sua felicità per Sofia, ex Sanremo Young

Una volta che Sofia Tornambene è stata decretata vincitrice di X Factor 2019, Antonella Clerici ha espresso tutta la sua contentezza con alcuni post su Twitter.

"Evvai! Non siamo tanto incapaci nel riconoscere i talenti. W Sofia" ha commentato la conduttrice di Legnano, facendo alludere di aver già conosciuto Sofia in passato. Infatti, come molti ricorderanno la giovane diciassettenne marchigiana usava il nome d'arte Kimono e ha partecipato arrivando al secondo posto alla scorsa edizione di Sanremo Young, programma di Rai 1 condotto proprio dalla Clerici. Diversi utenti hanno risposto alla conduttrice bionda facendole tantissimi complimenti, tra cui: "Antonella Clerici talent scout" e "L'Italia ha ancora bisogno dei tuoi talent".

Inoltre, qualcuno ha fatto notare che la Clerici ha davvero portato fortuna ad alcuni dei suoi talenti scoperti, tra cui Alberto Urso (vincitore di Amici 16 ed ex partecipante di Ti lascio una canzone) e Il Volo (vincitori di Sanremo 2013). Insomma, pare proprio che Antonella abbia chiuso l'anno in bellezza, nonostante il periodo buio di quando aveva scoperto improvvisamente di essere rimasta tagliata fuori dalla Rai.

Evvai!!!!❤️❤️❤️❤️ non siamo poi tanto incapaci nel riconoscere i talenti😀 w Sofia😀 w #XF13 e w #sanremoyoung😀 — Antonella Clerici (@antoclerici) December 12, 2019

L'italia ha bisogno ancora dei tuoi talent ❤️ — VincyTV (@vinceDuVe) December 12, 2019

Antonella Clerici Talent scout — Ruggiero quarto (@QuartoRuggiero) December 12, 2019

Sta di fatto che Antonella Clerici ha vinto tutti i talent di quest’anno. Alberto Urso da #TiLascioUnaCanzone, Sofia da #SanremoYoung #XF13 — Giulio Pasqui (@GPasqui) December 12, 2019

Chi è esattamente Sofia Tornambene

Sofia Tornambene è nata a Civitanova Marche diciasette anni fa. Nella vita quotidiana Sofia è una studentessa come tanti ragazzi della sua età che frequenta il quarto anno dell'istituto tecnico grafico-pubblicitario, scelta che mostra il suo eclettismo e la sua poliedricità, percettibili in ogni sua esibizione. E' sempre stata un'amante della musica fin da quando era piccola, quando suo papà Giovanni le ha fatto scoprire l'arte del canto. Nonostante ciò, Sofia non è soltanto dotata di una buona capacità d'intonazione vocale, infatti, sa suonare addirittura tre strumenti musicali, tra cui la batteria, la chitarra e il pianoforte.

Come se non bastasse, è una fan sfegatata di grandi icone della musica pop anni '80, tra cui Michael Jackson, Freddie Mercury e i Bee Gees, segno di una vasta cultura musicale molto diversa dai ragazzi della sua generazione.