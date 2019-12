Ancora lacrime nella storica soap opera Beautiful in onda ogni giorno sulla rete Mediaset Canale Cinque. Continua la triste vicenda che ha travolto la giovane coppia Liam e Hope. Dopo un parto difficile la Logan ha perso la sua piccola bambina Beth. L’intera vicenda resta ancora avvolta nel mistero e continua a non essere ben chiaro il coinvolgimento del dottor Reese che ha assistito Hope durante il travaglio. La puntata che andrà in onda oggi venerdì 13 dicembre 2019 vedrà protagonista proprio il bel dottore che si troverà diviso tra la volontà di difendere la vita della figlia Zoe e i rimorsi per il terribile segreto che porta dentro.

Reese nasconde un terribile segreto

La bellissima Zoe continua ad essere preoccupata per il padre. Da diverse puntate vediamo la giovane ragazza essere preoccupata per il padre e i suoi trascorsi. Ora Zoe ne è sicura, qualcosa non va nella vita del padre. La ragazza non immagina però neanche lontanamente quale sia in realtà la situazione e pensa che Reese tema di ricevere una querela da parte della famiglia Logan per non esser stato capace di salvare la piccola Beth. La verità è però purtroppo un'altra: il dottore è seriamente preoccupato per l’incolumità della figlia.

Un uomo lo sta infatti ricattando: farà del male a Zoe se non otterrà tutto il denaro prestato. La posta in gioco per il dottore è molto alta, così come la somma da restituire al ricattatore: 200.000 dollari. Reese consiglia alla figlia di trasferirsi a vivere da Xander con la speranza che il ragazzo possa proteggerla. Nel mentre incontra il ricattatore per definire un accordo, ma l’uomo stizzito non accetta alcun tipo di compromesso.

Hope è inconsolabile

Nel frattempo Hope accompagnata da Brooke, Liam e Ridge è ritornata a casa a Los Angeles.

Quello che doveva essere per lei e il marito un weekend romantico prima del natale si è trasformato in una terribile tragedia. La giovane Logan non riesce a trovare un modo per superare questo triste momento. Nonostante l’affetto di tutta la famiglia, riunita attorno a lei per supportarla, la giovane donna è inconsolabile. Anche Reese è affranto per l’accaduto. Il bel dottore non sembra però disperato per la morte della piccolina, ma piuttosto sembra essere preoccupato per qualcosa in particolare.

Si sente divorare nel profondo dal senso di colpa. L’uomo porta nel cuore una spaventosa verità che lo condurrà al tormento per tutta la vita. Si sente male, ma sa che tutto ciò che ha fatto è stato unicamente per salvare la vita di sua figlia Zoe. La vicenda continua dunque ad essere avvolta nel mistero e bisognerà attendere per scoprire cosa è accaduto davvero in sala parto sull’isola di Catalina.