Nuovo appuntamento con le anticipazioni della soap Beautiful e che riguardano in particolare, ciò che andrà in onda sabato 14 dicembre su Canale 5, a partire dalle 13:40.

Le vicende saranno ancora una volta legate alla tragica morte della piccola Beth che ha gettato nella disperazione Liam e Hope, i quali non si daranno pace per quanto successo. Il dottor Reese intanto, sarà sempre più lacerato dai sensi di colpa per la vicenda, che lo ha visto protagonista suo malgrado.

Con il passare delle puntate, i fan si stanno rendendo conto, che la presunta morte di Beth può nascondere invece una diversa realtà, dato che Reese continuerà ad essere pesantemente minacciato dagli usurai i quali, senza scrupoli, saranno decisi a fare del male a Zoe qualora non riuscissero a ottenere il loro denaro.

Hope e Liam distrutti dal dolore, Reese minacciato dagli usurai

Le anticipazioni riguardanti il nuovo appuntamento in onda il prossimo 14 dicembre svelano che il dottor Reese sarà in preda ai sensi di colpa per aver dovuto dire a Hope che la sua bambina è deceduta nel corso del parto. Il presunto decesso della bambina, costringerà Liam e Hope a dover affrontare una durissima prova e tutti loro familiari cercheranno di stare loro accanto, mettendo da parte i vecchi dissapori.

Nonostante non sia ben chiaro quanto avvenuto al momento del parto di Hope, tutti crederanno che la piccola Beth sia morta a causa di alcune complicanze, mentre il dottor Reese sembrerà nascondere qualcosa in merito alla vicenda.

Il padre di Zoe inoltre, sarà preoccupato anche per le continue minacce da parte degli usurari, che saranno decisi a fare del male a Zoe qualora il medico non estingua i suoi debiti.

Anticipazioni puntata del 14 dicembre: il padre di Zoe teme per la vita della figlia

Come noto, il dottor Reese si ritrova in seri guai finanziari, dovendo molti soldi a degli usurai senza scrupoli che lo ricatteranno per avere indietro il loro denaro. Gli strozzini infatti, cominceranno a minacciare di fare del male a Zoe e questo fatto farà sì che il Buckingam si convinca di aver fatto la scelta giusta comunicando a Hope la morte della piccola Beth.

Sarà in questo frangente, che i fan di Beautiful cominceranno a intuire che probabilmente la figlia di Liam e Hope non sia effettivamente deceduta. Ma solo con il prosieguo delle puntate si scopriranno meglio i dettagli di questa incredibile vicenda.

Questo e molto altro nel nuovo episodio della soap americana e che andrà in onda nel pomeriggio di sabato 14 dicembre. Nel frattempo per chi si fosse perso qualche episodio precedente, ricordiamo che questi sono disponibili sul sito Mediaset play.