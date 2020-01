Alessandra Amoroso e Stefano Settepani sarebbero in crisi dopo quattro anni d'amore. L'indiscrezione è stata rilasciata dal settimanale Chi con un articolo nel numero uscito in edicola il 29 gennaio 2020. Al momento il problema principale della crisi tra la Amoroso e il suo compagno sarebbe una visione differente sul futuro di coppia.

Alessandra e Stefano Settepani sarebbero in crisi

La coppia sin dagli esordi della loro relazione è sempre stata molto attenta e riservata. Poche sono state le dichiarazioni rilasciate pubblicamente in cui i due hanno dichiarato i loro sentimenti.

Dopo quattro anni d'amore però la cantante Amoroso sarebbe in crisi perché vorrebbe una famiglia, un forte desiderio non condiviso dal compagno Settepani più attento in questo momento alla carriera professionale. Dalla coppia nessuna dichiarazione o smentita in merito a quanto dichiarato dalla rivista di Gossip.

I due negli ultimi anni hanno condiviso con i fan della cantante salentina attimi di amore e spensieratezza, pubblicando pochi scatti sui loro rispettivi profili social. Solo di recente la Amoroso ha pubblicato alcuni scatti sul suo profilo Instagram che la vedevano ritratta con le due figlie di Settepani avute dalla precedente relazione.

Alessandra Amoroso e il nuovo look, dal biondo ai capelli grigi

Nel suo ultimo post sul suo profilo Instagram (seguito da più di tre milioni di persone) la Amoroso dichiara: ''Perché io vivo a colori, rido e me ne frego" e aggiunge poi l'hashtag #megliocambiareno per annunciare ai suoi fan di aver abbandonato il biondo per un look davvero originale con capelli color grigio. Una trasformazione davvero audace e incredibile in un momento che la vede con i riflettori puntati per la presunta crisi con il compagno e produttore musicale Settepani.

Tanti i commenti di ammirazione e affetto per la scelta stilistica fatta dalla cantante salentina, che invece nel post pubblicato ringrazia la sua hair-stylist di fiducia leccese.

Il futuro della cantante Amoroso tra amore e musica

Solare e sempre molto disponibile con i suoi fan Alessandra Amoroso al momento sembra non voler rilasciare dichiarazioni in merito alla presunta crisi con il compagno Settepani e conferma invece la prossima uscita del suo nuovo album tanto atteso a cui sta lavorando.

La pubblicazione al momento è prevista per il prossimo autunno, e chi ama la poesia dei testi e la voce decisa e potente della cantante non vede l'ora di poter ascoltare i suoi futuri capolavori musicali.

In merito alla sua storia d'amore ci auguriamo che presto possa risolvere questa presunta crisi e ritrovare il sorriso "amoroso" oltre a quello professionale.