Martedì inizierà il Festival di Sanremo condotto quest'anno da Amadeus. Tra novità e anche tante polemiche prenderà il via al teatro Ariston la settantesima edizione. Ovviamente come ogni anno non possono mancare gli ospiti speciali di questa amatissima kermesse musicale seguita anche all'estero. Tra i più attesi sicuramente Romina Power e Albano Carrisi. Dopo venticinque anni saliranno di nuovo insieme sul palco per presentare il loro nuovo singolo scritto con Cristiano Malgioglio dal titolo "Raccogli l'attimo." Da sempre sono una delle coppie più amate nel panorama musicale italiano e non solo.

Sono tantissimi infatti i fans che sognano di rivederli insieme sia artisticamente sia nella vita privata. Dopo tanti anni dunque questo desiderio potrà finalmente avverarsi. Romina Power che ha detto di essere molto felice per questo invito a partecipare al Festival ha rilasciato un'intervista esclusiva sulle pagine dell'Ansa. Nell'intervista pubblicata poche ore fa ha raccontato delle sensazioni, della gioia provata nel cantare dopo ben venticinque anni un nuovo brano insieme ad Albano. Ma vediamo di seguito alcune delle cose rivelate da Romina Power.

'Raccogli l'attimo': il nuovo brano cantato in coppia da Albano Carrisi e Romina Power

Albano e Romina pronti a cantare di nuovo insieme sul palco dell'Ariston. Proprio con Romina, Albano ha riscosso grandi successi internazionali. Come non ricordare tra le tante canzoni "Felicità", "Ci sarà" o "Cara terra mia." Ecco alcune delle dichiarazioni rilasciate dalla figlia di Tyrone Power. Sulle pagine dell'Ansa ha detto: "Sono felice di partecipare come ospite d'onore insieme ad Albano alla settantesima edizione di Sanremo il 4 febbraio ed in quella occasione presentare in anteprima il nostro nuovo singolo "Raccogli l'attimo" scritta con Cristiano Malgioglio.

Il primo brano a trovarci d'accordo dopo venticinque anni e che da il via al nuovo album omonimo." Ma oltre queste affermazioni, un 'altra notizia ha mandato tutti i fans in visibilio ed è stata quella data da Romina al termine dell'intervista. La donna ha detto che ci sarà una grande sorpresa per i fans di tutto il mondo. Per il momento però non ha voluto rivelare di cosa si tratta. Sono mille le ipotesi che si stanno facendo in queste ore senza però mai trovare una conferma.

Da un nuovo tour mondiale per lanciare l'album fino all'idea che il disco sia composto da una serie di duetti con artisti importanti del panorama musicale. Intanto i fans e non solo continuano a chiedersi cosa avrà voluto dire Romina con "Sorpresa." Non resta che aspettare che la donna riveli di cosa si tratta.