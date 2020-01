Emma Marrone, la famosissima cantante salentina, ha rilasciato un'intervista a Sette, l'inserto del Corriere della Sera, che verrà pubblicato domani Venerdi 31 Gennaio, nella quale non ha avuto il timore di ripercorrere nella propria mente alcuni dei momenti brutti che ha vissuto a fine settembre. La cantante, infatti, dovette improvvisamente sospendere il suo tour per sottoporsi ad un delicatissimo intervento chirurgico. Di questa intervista, in queste ore, è emersa una anticipazione: pare infatti che Emma abbia svelato che a causa del tumore alle ovaie e dell'intervento subito i medici le abbiano sconsigliato di farsi la tinta ai capelli.

'Mi sono presa la libertà di metterli a riposo'

Emma Marrone, che nei prossimi giorni salirà sul palco dell'Ariston come super ospite, apparirà splendente e raggiante come sempre, anche se con i capelli bruni. La Marrone, ha infatti dichiato a Sette, che sono stati i medici a sconsigliarle di tingersi. "Mi sono presa la libertà di metterli a riposo, potrei anche non tornare più bionda. L’importante è sapere che sono bionda dentro”: sono state queste infatti le parole usate dalla cantante. Durante questa intervista, Emma, ha voluto raccontare anche tutte le gioie, ma anche tutte le paure che ha vissuto.

La cantante non ha mai avuto il timore di esporsi e condividere con i suoi fans anche i momenti meno felici. A fine settembre, a tour iniziato, ha dovuto sospendere e ad rinviare tutte le date dei suoi concerti che erano state programmate. Emma ha raccontato inoltre di non aver avuto paura ad esporsi nel raccontare la malattia che l'ha colpita, anzi ha affermato che è stato un gesto naturale e giusto, anche perchè lo doveva ai suoi seguaci, dal momento che molti di essi solo per ammirarla dal vivo qualche ora avevano già acquistato voli ed avevano prenotato gli alberghi.

A Sanremo presenterà il film 'Gli anni più belli'

Emma Marrone, per la prima volta ha abbandonato la sua veste da cantante per vestire i panni dell'attrice. La cantante infatti è una delle protagoniste del nuovo film di Gabriele Muccino " Gli anni più belli", che uscirà al cinema il 13 Febbraio. Questa decisione di trasformarsi attrice per una volta, non è stata ben accolta perà da alcuni, ed ha provocato non poche critiche.

Per questo, qualche giorno fa, il regista del film, ha scritto un lungo post sul suo profilo Instagram proprio per spiegare le scelte che l'hanno spinto a scegliere Emma. Gabriele Muccino ha infatti raccontato di essere stato inizialmente attratto dal volto di Emma, ma di averle fatto fare un provino (perchè non poteva prenderla al buio) prima di ingaggiarla per il film, ed il suo talento è stato confermato. Al Festival di Sanremo, Emma Marrone, insieme a tutto il cast del film, sarà tra i super ospiti della prima serata, che andrà in onda Martedì 4 Febbraio. La cantante inizialmente salirà sul palco per invitare tutti ad andare a vedere il nuovo film di Muccino, ma poi ritornerà nelle vesti di cantante per deliziare tutti con un medley di tutte le sue canzoni.